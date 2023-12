Ex repubblicani ai ferri corti. Il Pd: "Atteggiamento indegno"

Movimentato consiglio comunale quello di lunedì. In occasione del dibattito sul regolamento per la disciplina del canone di esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, il consigliere di Forza Italia Lauro Biondi – secondo quanto ricostruito – si è scagliato verbalmente contro la presidente dell’assemblea Alessandra Ascari Raccagni, per aver ammesso alla votazione un emendamento, proposto dal capogruppo del Pd Soufian Hafi Alemani, già precedentemente giudicato inammissibile. Dopo aver invitato il ‘collega’ di centrodestra a "trattenersi", la presidente ha deciso di sospendere la seduta per dieci minuti. E proprio durante la pausa si sarebbe verificato un episodio che ha scatenato le ire dell’opposizione. Scesi dai rispettivi scranni i due, entrambi di estrazione repubblicana, avrebbero dato vita a un diverbio acceso, al punto da richiedere l’intervento dell’agente della polizia municipale presente alla seduta. Poco dopo Biondi si è scusato con la Ascari Raccagni, "che conosco da quando era una bambina", e con l’intera assemblea. Un comportamento stigmatizzato da Haleimani; condanna ribadita ieri dal Pd: "Esprimiamo la nostra più ferma censura per certi atteggiamenti aggressivi e indegni. E poi perché il sindaco Zattini non è intervenuto?".

f. m.