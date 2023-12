Ex Villaggio dello sport, donate a ’Rigenera’ piscina e palestra

L’Istituto per il Credito Sportivo ha donato alla cooperativa di comunità Rigenera di Santa Sofia la piscina e la palestra comprese nell’ex Villaggio dello Sport di Santa Sofia, impianto oggi gestito dalla cooperativa di comunità. L’atto di cessione gratuita è stato concluso a Roma alla presenza di Sebastiano Pepe, presidente di Rigenera. Per Confcooperative Romagna, che ha sostenuto la nascita della cooperativa di comunità e il percorso di nuova progettazione dell’area sportiva, era presente Giacomo Giorgi. "Questa donazione – sottolinea Pierpaolo Baroni, funzionario cooperazione di comunità per Confcooperative Romagna – restituisce alla popolazione un impianto per lungo tempo inaccessibile per motivi dovuti alla precedente gestione. Oggi la cooperativa Rigenera può finalmente ridare linfa ad uno spazio che ha rappresentato e, auspichiamo, tornerà a rappresentare un punto nevralgico per lo sport e l’associazionismo della vallata. Un ringraziamento particolare va a Stefano Tezon di Ics".

Dopo le numerose difficoltà incontrate dai gestori negli anni scorsi, ora nei progetti della cooperativa il centro sportivo multifunzionale diventerà un luogo in cui potrà realizzarsi quella commistione tra vocazione turistica, ricreativa e riabilitativa storicamente riconosciuta a Santa Sofia. "La riapertura della piscina e della palestra è prevista già la prossima primavera – precisa il giovane presidente di Rigenera Pepe – e i nuovi servizi saranno integrati con quelli già in essere nell’area quali campi da padel e attrezzature per praticare calisthenics".

o.b.