Exatr, tanti eventi tra arte e sperimentazione

La stagione culturale di Exatr riparte ufficialmente venerdì 23 maggio, inaugurando un anno intenso di festival, rassegne e progettualità dedicate alle arti e all’innovazione sociale. "Consapevoli del ruolo cruciale che Exatr – affermano gli organizzatori, Spazi Indecisi e Città di Ebla – può giocare per dare forza alla candidatura di Forlì–Cesena come capitale della cultura 2028, il nostro programma è una palestra dinamica che guarda con fiducia al raggiungimento di questa tappa, che va pensata come un passaggio per prendere sempre maggiore coscienza delle potenzialità culturali e sociali che la nostra città può esprimere".

Si partirà, appunto, venerdì 23, con un fine settimana dedicato a ’Inno al perdersi’, il festival a cura di Spazi Indecisi, un viaggio in Romagna tra memoria, luoghi dimenticati e nuovi immaginari. Sabato 24 si ricorderà, a un anno di distanza, l’abbattimento delle Torri Hamon con performance di live printing, mentre domenica 25 Exatr si trasformerà in un colorato laboratorio creativo per famiglie. Giovedì 29 Meet the Docs! Forlì Film Fest e Amnesty International Forlì, con la Rete del Caffè Sospeso, presenteranno il documentario ’Shot the voice of freedom’ di Zainab Entezar, regista e attivista afghana rifugiata in Germania a causa delle minacce ricevute nel suo Paese, che racconta la resistenza delle donne afghane al regime talebano. Dopo la proiezione, Entezar dialogherà con il pubblico.

Nei mesi estivi, Exatr ospiterà la quarta edizione di ’EXTRAterrestre’, la rassegna che con suoni, visioni e incontri "di altro tipo" riempirà il deposito tutti i mercoledì d’estate, a partire dal 4 giugno sino al 23 luglio. La stagione culturale proseguirà anche in inverno con numerosi incontri di sperimentazione e innovazione artistica e culturale.