Excelsa - Romagna Award. Ecco le forlivesi premiate

Ci sono anche nove forlivesi tra le 40 aziende romagnole premiate all’edizione 2023 di Excelsa – Romagna Award, l’iniziativa biennale di Confindustria Romagna, nata nel 2011, che ieri ha inaugurato il nono Festival dell’industria e dei valori di impresa. Erano sei le categorie in cui si poteva concorrere per il prestigioso riconoscimento: comunicazione d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro, sicurezza, sostenibilità. All’interno di queste, per l’edizione 2023, sono state individuate, inoltre, le categorie speciali ‘Impresa femminile’, riconoscimento alle aziende in cui la presenza femminile è più significativa; e ‘Under 40’, per le imprese fondate e guidate da persone di età inferiore ai 40 anni. Alla cerimonia, svoltasi al Palazzo dei congressi di Milano Marittima, hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Bozzi, presidente Confindustria Romagna, Maurizio Marchesini, vicepresidente Confindustria per le filiere e le medie imprese e i presidenti di Excelsa Award 2023: Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena, e Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

Ecco, allora, le aziende, con sede a Forlì e dintorni, che si sono aggiudicate il riconoscimento: Vem Sistemi, di Forlì, nella categoria ‘Comunicazione d’impresa’; Natlive e Turingsense Eu Lab, entrambe forlivesi, nella categoria ‘Innovazione’; Dz Engineering, di Forlì, per l’internazionalizzazione; Bandini Casamenti, con sede a Forlì, nella categoria ‘Lavoro e risorse umane’; Elfi, di Forlì, e Vignali Logistic service provider, di Bertinoro, per la sicurezza; nella categoria ‘sostenibilità’, infine, le forlivesi Electrolux Italia e Zoli Dino & C. Inoltre, Bandini Casamenti, Dz Engineering e Zoli Dino & C. sono state premiate nella categoria speciale, dedicata alle imprese ‘rosa’.

"Questa cerimonia era inizialmente programmata per il 17 maggio, ma tutto il mondo ha visto la calamità che ha travolto la nostra terra in quei giorni drammatici – ricorda il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi – ci è sembrato giusto lasciare sulle targhe quella data, a memoria di quanto accaduto e come simbolo della resilienza della Romagna. Dopotutto, Excelsa riconosce proprio questo: tenacia, passione e capacità di affrontare il cambiamento e trasformare le difficoltà in opportunità, anche negli scenari più impensabili. Queste aziende sono esempi da conoscere e seguire, perché impegnate quotidianamente, in vari modi, nel generare benessere per la comunità e il territorio in cui operano".

Maddalena De Franchis