Explodance, un altro big: stage di hip hop con Lo

Sabato 11 ottobre la scuola di danza Explodance di via Carlo Grigioni 3 aprirà le sue porte per accogliere Emanuel Lo, ballerino, coreografo, regista e autore di fama internazionale che terrà uno stage di hip hop rivolto a partecipanti dagli 8 anni in su e per ogni livello di esperienza.

Lo, diventato conosciuto ai più per il ruolo da docente che dal 2022 ha assunto nella scuola di Amici, la trasmissione televisiva di Maria De Filippi in onda su Canale 5, vanta una lunghissima e trasversale carriera: negli anni è stato ballerino e co-coreografo per artisti come Ricky Martin, Robbie Williams e Luciano Pavarotti, si è esibito in alcuni dei palchi più importanti come quelli degli MTV Music Awards e dei Brit Awards, ha firmato coreografie per X Factor e diretto videoclip di cantanti come Giorgia, Fedez, J-Ax e di marchi come Porsche, anche grazie alla sua factory creativa VisionariLab. È inoltre autore e compositore di successo, con brani che hanno raggiunto la certificazione di platino tra cui ‘Oronero’ e ‘Io fra tanti’ di Giorgia, che è anche sua compagna nella vita privata.

"Per Explodance, che è nata proprio dalla mia passione e formazione personale per l’hip hop, poter ospitare uno stage tenuto da Emanuel Lo è davvero un’occasione unica – racconta Enrica Ferretti, direttrice artistica e fondatrice della scuola –. L’idea è nata dopo il successo registrato dallo stage di danza moderna che abbiamo organizzato a gennaio con Kledi Kadiu, celebre coreografo e già docente di Amici, che è rimasto entusiasta della nostra scuola e dei nostri spazi, e con cui stiamo organizzando un ciclo di cinque lezioni, che partirà dal prossimo inverno, cosa che vorremmo poter inaugurare anche per l’hip hop con Lo".

Explodance è infatti ripartita a settembre con rinnovato successo di iscrizioni grazie ai suoi corsi, pensati appositamente per incontrare ogni fascia d’età, stile e livello di preparazione. Dal pilates al musical, dalla zumba alla break dance, quest’anno al programma dei corsi si è aggiunto anche il bungee fly, una disciplina che consiste nello svolgere i comuni esercizi muscolari sospesi in aria e sorretti da elastici attaccati al soffitto.

"Nel corso dell’estate abbiamo conseguito la formazione e l’abilitazione all’insegnamento per questa nuova disciplina, e adesso siamo i primi e gli unici ad offrirla in Romagna – spiega Ferretti – cosa che ci permette anche di far fronte alla concorrenza, sempre più ampia", conclude scherzando. Per informazioni ed iscrizioni per lo stage con Emanuel Lo è possibile contattare la scuola al numero 331.8635857.

Sofia Vegezzi