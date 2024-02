Extra alberghiero, turismo di valore. Un ciclo in incontri

Parte la seconda edizione degli incontri del progetto di Cna su "Turismo e Commercio Forlì-Cesena". "Il turismo extra alberghiero – sottolinea Cna – è una leva attraverso la quale si valorizzano anche piccole località". Per questo Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena ripropone tre incontri tecnici gratuiti del progetto ’AffittoFatto!’: "Si tratta di un servizio a disposizione di imprese e cittadini che vogliono approfondire gli aspetti tecnici di questo settore, nello specifico panorama competitivo della nostra provincia e con riferimento alle peculiarità della normativa regionale". Il primo appuntamento è per oggi alle 18.30 (un webinar) su "gestione fiscale e le 7 regole per l’allestimento vincente di una casa vacanza".

Info: www.cnafc.it/eventi.