’EXTRAterrestre’, al via oggi la rassegna estiva

Sta per tornare EXTRAterrestre, la rassegna culturale estiva organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio e Tiresia Media, che anima gli spazi di Exatr trasformando l’ex deposito delle corriere in un luogo di incontro e sperimentazione culturale. L’appuntamento, a partire da oggi, è per tutti i mercoledì fino al 23 luglio. In calendario proiezioni, installazioni, letture, concerti, laboratori, mostre fotografiche e molto altro, che daranno vita ogni settimana ad un programma diverso e ricco di proposte. Si comincia oggi alle 16 con ‘Ggioco - Ginnastica gentile per interrogarsi, osservare, comprendere e osservare nuovamente’, un laboratorio artistico-filosofico gratuito, curato da Elena Dolcini e Michela Liverani, per bambini e adolescenti. L’esperienza si ripeterà anche nei mercoledì successivi (con prenotazione obbligatoria e partecipazione ad almeno tre incontri). Alle 21 ecco la proiezione del film ‘La parte maledetta. Carmelo Bene’ (2024) a cura di Teatro Akropolis, con, a seguire, un dialogo con il regista Clemente Tafuri, che approfondirà visioni e paradossi di uno dei grandi maestri del teatro del Novecento.

Dalle 19 a mezzanotte sarà possibile visitare gli allestimenti e le opere presenti in Exatr: letture EXTRAterrestri, un invito a leggere sospesi tra le amache dell’installazione ‘Amacario’ di Francesco Careri. In parallelo, si potrà visitare la mostra fotografica ’Balere!’ di Gian Luca Perrone e le opere site-specific di Flavio Favelli e Tommaso Silvestroni. Non mancherà un’area food & drink a cura di Mazapégul e Cocker, con una selezione di cibo, vini e birre artigianali per accompagnare la serata in modo conviviale. Ingresso a offerta libera.

Info e prenotazioni: 339.3821455, info@exatr.it, www.exatr.it