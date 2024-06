’Extraterrestre’, torna il festival estivo all’ExAtr

Torna per il terzo anno, da questa sera al 10 luglio ‘Extraterrestre 2024 – dispositivi culturali ravvicinati di altro tipo’, la rassegna estiva all’ex deposito delle corriere promossa dal centro culturale ExAtr, Spazi Indecisi, Città di Ebla e organizzato da Sunset Studio e Tiresia Media. Il programma degli eventi prevede concerti, proiezioni e incontri durante le calde sere estive, dalle 19 a mezzanotte, con ingresso a offerta libera.

La novità di questa edizione è lo sguardo rivolto alle nuove generazioni: ogni mercoledì, infatti, dalle 17 alle 19 l’ex deposito ospita ‘ExAtr-Lab. Ggioco – Ginnastica Gentile per Interrogarsi, Osservare, Comprendere e Osservare nuovamente. Una serie di appuntamenti gratuiti per i bambini, dai 7 agli 11 anni, che vorranno cimentarsi in attività ludiche sull’arte e la filosofia. Un percorso di gioco e riflessione curato da Elena Dolcini, con la partecipazione di Federica Lecci. A seguire, ogni mercoledì, sarà possibile bere e mangiare nell’area allestita all’interno del deposito con le prelibatezze di Lety Flip e Valentina Alternative Bakery. Anche quest’anno ci si potrà cullare nell’Amacario, installazione visionaria ideata da Francesco Careri del collettivo Stalker/Ossrvatorio nomade di Roma. Non mancherà la possibilità di incontrare l’arte contemporanea con il collage di manifesti ‘Ecstasy’, opera dell’artista Flavio Favelli.

Il festival prende vita questa sera alle 21 con la proiezione del documentario finalista del 79° edizione dei Nastri d’argento, ‘Kissing Gorbaciov’, a cui seguirà un dialogo con i registi Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife. Secondo appuntamento il 12 giugno con la pellicola restaurata dalla Cineteca di Bologna, di ‘Nosferatu – Il vampiro’. La proiezione sarà accompagnata dalla musica dal vivo di ‘Moro e The Silent Revolution’.

Mercoledì 19 alle 21, Lucio Pozzi dialoga con Davide Ferri sull’opera site-specific in realizzazione per Ipercorpo e a seguire dj set con Piero Merola. Il mese si conclude con il concerto dei Riviera, band emo-rock romagnola diventata ormai culto per la scena underground, che presenterà il loro ultimo album ‘Sempre’. Il 3 luglio, Luca Bartolo si confronta con Davide Ferri sul murale in ExAtr, ‘Mio padre è peggio della giustizia’, a seguire dj set con Bangutot. La rassegna si chiude il 10 luglio con la proiezione della pellicola ‘Gigi la legge’, che ha ricevuto un premio speciale della giuria al festival di Locarno. Al termine è previsto un dibattito con Pier Luigi Mecchia, protagonista del documentario. Per informazioni: www.exatr.it, info@exatr.it, 375.7150258.

Valentina Paiano