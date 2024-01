Eym trio ft. Varijashree Venugopal domani all’Enoteca Colonna

Il primo appuntamento 2024 del ‘Dai de jazz Club’ è con Eym trio ft. Varijashree Venugopal, domani alle 21,30 all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. Sul palco Elie Doufur al piano, Yann Phayphet al contrabbasso, Marc Michel alla batteria, Varijashree Venugopal voce e flauto. L’Eym trio è considerato una delle band emergenti francesi più interessanti della scena musicale europea ed internazionale, un’avventura iniziata nel 2011 come trio jazz acustico aperto sul mondo, esperienza documentata dalla loro prima incisione Genesi (2013) e che continua ancora oggi con successo. Artisti sempre alla ricerca di nuovi linguaggi e sonorità, attraverso i loro incontri musicali sono approdati in oriente e questa loro esperienza è confluita nel quarto album della loro discografia, ‘Bangalore’ (2023), che vede il trio condividere la scena con Varijashree Venugopal, flautista e cantante riconosciuta internazionalmente come una delle maggiori interpreti della tradizione carnatica, stile musicale classico usato nell’India meridionale, principalmente vocale, ed in cui l’improvvisazione ha un ruolo di primaria importanza. L’ingresso è a pagamento ed è possibile cenare prima del concerto. Info: www.daidejazz.it.

Matteo Bondi