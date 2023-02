Fa ancora discutere la soppressione della Mike

Il servizio della ‘Mike’ non è importante solo per gli anziani o per le categorie più deboli, ma perché è il sintomo a cui conduce la contraddizione di fondo della sanità pubblica: il più grande confitto di interessi in Italia. È passato inosservato il fatto che nella sanità pubblica italiana chi acquista il servizio è lo stesso soggetto che lo produce, la Regione.

Si è data la colpa di molti disservizi alla Sanità privata, mentre è doveroso che si sappia che le vengono pagati solo i servizi se e quando sono resi. Mentre nella sanità pubblica si paga anche l’investimento in infrastrutture, il vuoto per pieno delle strutture che non funzionano, e una pletora di personale amministrativo che controlla se stesso.

Quando si governa sul serio non esiste differenza tra pubblico e privato. Ci hanno fatto credere che governare e gestire siano sinonimi, mentre governare significa dire cosa deve essere fatto, come deve essere fatto, e controllare che ciò sia fatto, come appunto succede nella sanità privata. La gestione pubblica nei fatti gestisce in conflitto di interessi almeno l’80% del bilancio delle regioni.

Immaginiamo soltanto se questa enormità di denaro fosse spesa esclusivamente per pagare i servizi governandoli, invece che gestendoli, sottraendo risorse ai servizi come la ‘Mike’ che ci vengono tolti, e ad altri che ci verranno tolti in futuro.

Massimo Viroli, coordinatore provinciale Forza Italia Seniores, e Mauro Conti (vice)

***

Di notte, quando l’elimedica (con base a Ravenna) non è operativa, l’auto medicalizzata di riferimento per la valle del Tramazzo viene allontanata ancora di più: da Castel Bolognese a Cotignola. Ma quanto ci mette l’auto medicalizzata da Cotignola a raggiungere Tredozio e Modigliana? Quanto ci mette l’elimedica notturna partendo da Bologna? Nessuno se l’è chiesto?

Adriano Cheli