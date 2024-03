F.A. non ci sta: "La politica può e deve aiutare di più il Ridolfi"

"La politica potrebbe e dovrebbe dare una mano in più a Forlì". Ieri una nota di F.A., la società di gestione dell’aeroporto Ridolfi ha commentato il volo inaugurale di Air Mediterranean, svoltosi sabato, riportando alcune dichiarazioni del direttore generale Andrea Gilardi. L’appello arriva dopo l’esplicita dichiarazione di voler "incrementare il nostro peso nei segmenti dei voli di linea e charter, pur consapevoli dell’attività svolta dall’aeroporto Marconi di Bologna".

Secondo il manager la politica avrebbe tutti gli interessi a intervenire "considerata non solo la vicinanza del Ridolfi al capoluogo emiliano ma anche in virtù del ruolo occupato qui da un importantissimo polo manutentivo in capo ad Albatechnics", ma non solo. Infatti annuncia "l’interesse espresso da un vettore italiano che a Forlì vuol stabilire il suo centro di assistenza per aeromobili". Promette insomma ulteriori sviluppi per il filone della manutenzione, dopo aver detto, sabato, che due hangar un tempo sequestrati a una società privata stanno per tornare a disposizione.

Si tratta di un’ulteriore sottolineatura dopo aver risposto che la prospettiva di occupersi di cargo "non può che essere una battuta" e "si commenta da sola" (frasi riportate sul Carlino di ieri e ripetute anche nella nota diffusa ieri). Era stato l’assessore regionale Andrea Corsini – che ha le deleghe ai trasporti e al turismo – a parlarne nelle scorse settimane.

Una frase che fa ancora discutere. Ieri è tornato sull’argomento anche Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì: "L’accordo tra F.A. e Air Mediterranean? La settimana non poteva iniziare in un modo migliore". L’associazione di categoria esprime la sua soddisfazione, in particolare per le parole che Gilardi ha speso su Andrea Corsini e, appunto, sui cargo: "Gilardi ha giustamente rimesso al suo posto l’assessore regionale. Purtroppo, e lo abbiamo già rilevato in passato, certe esternazioni pubbliche, fatte da un amministratore di lungo corso come l’assessore Corsini, non possono essere intese come casuali, ma frutto di un disegno che sembra voler depotenziare il Ridolfi. Stop dunque alle ingerenze bolognesi. Ingerenze, ripetiamo, dettate da dinamiche che non ci piacciono".

Un ultimo passaggio sulla Romagna che in qualche modo si riaggancia all’istanza che Gilardi ha avanzato nei confronti della poltica: "chiediamo ai candidati sindaci e a chi siede in consiglio regionale – conclude Zattini – un impegno forte per la nostra terra. Purtroppo noi romagnoli siamo sottorappresentati in Regione. La Romagna dovrà avere un’importanza e un ruolo diverso: perché ciò avvenga, occorrono amministratori espressione di questa terra. Lo squilibrio con l’Emilia è evidente".

Sofia Nardi