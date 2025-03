Fabbri, arriva sul palco ’Antonio e Cleopatra’

L’immortale tragedia di William Shakespeare ‘Antonio e Cleopatra’ rivive sul palco del Diego Fabbri domani e sabato alle 21 e domenica alle 16, con le interpretazioni di Valter Malosti e Anna Della Rosa.

Lo spettacolo, diretto dallo stesso Malosti, è interpretato insieme a Danilo Nigrelli, Dario Battaglia, Paolo Giovannucci, Paolo Giangrasso, Noemi Grasso, Ivan Graziano, Dario Guidi, Flavio Pieralice, Gabriele Rametta, Carla Vukmirovic. Gli interpreti saranno anche protagonisti del consueto ’Incontro con gli Artisti’ che si terrà sabato alle 18 al Ridotto del Teatro, condotto e moderato da Pietro Caruso (ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

In ’Antonio e Cleopatra’ i due protagonisti eccedono ogni misura per affermare la loro infinita libertà: politicamente scorretti e pericolosamente vitali, al ritmo misterioso e furente di un baccanale egiziano vanno oltre la ragione e i giochi della politica. Sullo sfondo della storia d’amore scorre un frammento della grande Roma dal 41 a.C. al 30 a.C., che Shakespeare condensa e spalma con grande libertà (non solo temporale) nella sua tragedia. ’Antonio e Cleopatra’ è un’opera disincantata e misteriosa, che mescola tragico, comico, sacro e grottesco, un meraviglioso poema filosofico e mistico (e alchemico) che santifica l’eros, gioca con l’alto e il basso, scritto in versi che sono tra i più alti ed evocativi di tutta l’opera shakespeariana, ma anche un teatro della mente che esige un nuovo cielo e una nuova terra.

La trama e la scrittura sono ispirate alla ’Vita di Antonio’, una delle straordinarie ’Vite Parallele’ di Plutarco, che Shakespeare lesse tradotto da North. Oggi in Italia questo testo di Shakespeare è rappresentato molto raramente: un piccolo paradosso, se si pensa che Cleopatra è una delle icone dell’antichità ritenuta ancora oggi straordinariamente moderna.

