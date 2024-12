Fabbri, attesa per il ’Dream. Gospel Choir’

Forlì si prepara ad accogliere un evento che promette emozioni intense. Il 10 dicembre alle ore 21, il teatro Diego Fabbri ospiterà il ‘Dream Gospel Choir’, il gruppo che ha conquistato il panorama internazionale con la sua capacità di intrecciare tradizione e innovazione. Sarà l’unica tappa in Emilia-Romagna del tour natalizio, un appuntamento che si preannuncia imperdibile. Il Dream Gospel Choir nasce nel cuore del quartiere newyorkese di Harlem, culla mondiale del gospel.

Questa musica affonda le sue radici nei canti popolari afroamericani, nati dagli ‘spirituals’ intonati durante il periodo della schiavitù. Il termine gospel, che significa ‘canti del Vangelo’, rappresenta un’evoluzione delle melodie originarie delle piantagioni, trasformate dalla diffusione del cristianesimo e ispirate ai temi evangelici. A partire dalla metà degli anni ’50 del Novecento, la musica afroamericana esce dalle chiese, dove era rimasta confinata a causa della segregazione razziale, per essere definitivamente proiettata in tutto il mondo grazie alla sua profondità.

Le esecuzioni sono spesso caratterizzate dall’accompagnamento ritmico di mani e piedi, eseguito da gruppi numerosi che amplificano l’energia e il coinvolgimento del pubblico. La sezione dei tenori del Dream Gospel Choir ha calcato palchi prestigiosi esibendosi per due papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI) e due presidenti degli Stati Uniti (Jimmy Carter e Barack Obama). Quella femminile dei soprani ha collaborato con André Rieu, Ben Harper, Pharrell Williams e, nel 2022, si è esibita anche al Festival di Sanremo. Il coro ha l’obiettivo di superare le barriere culturali unendo persone di nazioni e culture diverse attraverso la musica come simbolo di pace e armonia. Durante il concerto al Diego Fabbri, il gruppo salirà sul palco con una formazione che unisce le voci più promettenti della nuova scena musicale e i veterani dei cori storici.

Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle note di brani iconici come ‘Amazing Grace’, ‘When the Saints’, ‘Oh Happy Day’ e molti altri classici della tradizione gospel. Non mancheranno incursioni nel soul e nel blues e un medley dedicato ai canti natalizi, per un’esperienza capace di scaldare l’atmosfera e animare lo spirito delle feste.

L’evento è organizzato da Retro Pop Live, un’associazione culturale con oltre quindici anni di esperienza nella scena musicale romagnola. I biglietti, disponibili in prevendita sul circuito Ticketone, partono da 29,90 euro per il quarto settore. L’ingresso al teatro è previsto a partire dalle ore 20.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 339 2140806 o scrivere a retropoplive@gmail.com.

