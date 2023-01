Fabbri, cresce l’attesa per ’Pretty Woman’

Mancano ancora molte settimane al 23 marzo, quando, alle 21, sul palco del teatro Diego Fabbri prenderà vita il musical ‘Pretty woman’, ma non è troppo presto per procurarsi un biglietto. I motivi? Diversi. Il primo è da ricercarsi nello spettacolo stesso, infatti lo show è quello che ha riscosso in assoluto il miglior successo al botteghino in Italia nel corso del 2021 e del 2022. Il secondo, invece, è desumibile dai dati degli altri spettacoli fuori abbonamento in programma al Diego Fabbri, i cui biglietti stanno andando letteralmente a ruba. Il primo in cartellone è quello del 17 gennaio con Arturo Brachetti, poi il 21 gennaio è il turno di Claudio Baglioni, mentre il 7 e l’8 febbraio arriva un altro musical iconico: ‘Mamma mia!’. Tutti gli show hanno già registrato il tutto esaurito e agli appassionati non resta che sperare in qualche defezione dell’ultimo minuto. ‘Pretty woman’, da parte sua, promette di avere presto la stessa sorte, anche perché quella al Fabbri è la sua unica data in Romagna.

Scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente leggendario regista e sceneggiatore originale della pellicola, ’Pretty Woman il musical’ si avvale di una colonna sonora unica, che unisce canzoni pop e romantiche composte da due autori d’eccellenza: Bryan Adams e Jim Vallance. In questo allestimento tutto italiano la musica rimane quella originale, scritta dallo stesso Adams, a partire dalla presenza dell’indimenticabile successo mondiale del 1964 ’Oh, Pretty Woman’ di Roy Orbison. Lo spettacolo italiano vede inoltre la traduzione, l’adattamento dei versi a cura di Franco Travaglio e la partecipazione di Beatrice Baldaccini, Thomas Santu, Giulia Fabbri, Andrea Verzicco, Cristian Ruiz e Lorenzo Tognocchi. Lo spettacolo è prodotto da Stage Entertainment in collaborazione con Italiana Assicurazioni ed è distribuito da Savà Produzioni Creative per Vivo Concerti.

"Siamo molto felici di proporre a tutta Italia – spiega Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment Italia – uno spettacolo che continua a far sognare intere generazioni e che, lo scorso anno, ancora in pandemia, è stato sinonimo per tutti coloro che sono venuti al Nazionale di evasione e divertimento. Era questo che volevamo offrire al nostro pubblico e gli 80.000 biglietti venduti confermano che ci avevamo visto giusto. Ringrazio ancora una volta Chiara Noschese per il grandissimo lavoro fatto, tutto il cast e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tale traguardo".

Chi ha amato il film, troverà nel musical il suo stesso impianto narrativo e, naturalmente, la stessa, indimenticabile storia d’amore che rese mitici Julia Roberts e Richard Gere nei panni della prostituta Vivian e del ricco imprenditore dal cuore tenero Edward. Le prevendite sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18, festivi esclusi) e circuito Vivaticket. Prenotazioni telefoniche (0543.26355) dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 (lunedì e festivi esclusi). Prezzi: 45 euro (posto unico) più 1 euro per il diritto di prevendita. Informazioni: 0543.26355 – www.accademiaperduta.it.