Fabbri sold out per le ’12 note bis’ di Baglioni

Un sold out annunciato: biglietti esauriti per il concerto ‘Dodici note solo bis’ di Claudio Baglioni che si terrà questa sera alle 21 al teatro Diego Fabbri di Forlì. Dopo il grandissimo successo del tour ‘Dodici note solo’, Baglioni ritorna ad esibirsi sui più importanti palcoscenici italiani: di qui l’aggiunta del ‘bis’ nel manifesto della tournée. Il cantautore riproporrà, accompagnato da pianoforte e altri strumenti, le composizioni più affascinanti e preziose del suo repertorio.

Un concerto, dunque, che ripercorre la straordinaria carriera dell’artista in cui si fondono musica e poesia di altissimo livello.

Percorso poetico e musicale che, proprio lo scorso anno, è stato celebrato con il Premio Tenco alla carriera. "Di raffinata scrittura musicale – si legge nelle motivazioni del prestigioso riconoscimento agli artisti per l’impegno verso la canzone d’autore mondiale – Claudio Baglioni, sin dalla fine degli anni Sessanta ricerca attraverso la canzone quell’attimo di eterno che tramite l’arte sappia descrivere la vita, per battere il tempo a tempo di musica. Ha cantato le storie minime che sono di tutti e i grandi temi dell’uomo, quando con la sua Trilogia dei colori ha cercato risposte a domande universali. Suo il disco italiano più venduto di sempre (’La vita è adesso’), sua la canzone del secolo (’Questo piccolo grande amore’)".

Con la scorsa tournée Baglioni ha percorso 25.000 km in cento giorni, cantando e suonando per sei sere a settimana, "senza mai provare un istante di noia o stanchezza – ha dichiarato il cantante –, senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis".

E questa sera gli spettatori del Diego Fabbriavranno senz’altro il privilegio di godere di questo bis grazie ad un evento che sarà sì di grande impatto emotivo ma anche molto ’intimo’ come lo definsce lo stesso autore. "Mi sono goduto i kolossal con centinaia di persone in scena, ma qui c’è una dimensione intima, da camera. 72 concerti, tutti debutti, niente repliche. Vado a cercarmi il pubblico città per città godendomi la meraviglia dei teatri all’italiana. Tante canzoni – conclude Baglioni –, sempre poche per le oltre 300 che ho scritto, e la possibilità di cambiare scaletta ogni sera, per complici solo un pianoforte, un piano elettrico ed un digitale: un valzer nel tempo".