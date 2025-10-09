Fabbri, su il sipario: sold out ‘I Tre Moschettieri – Opera pop’

Dopo il clamoroso successo della stagione 2024, con oltre trentamila biglietti venduti e platee piene in tutta Italia, riparte da Forlì, l’11 ottobre – già sold out – al Teatro Diego Fabbri, la nuova tournée nazionale de ‘I Tre Moschettieri – Opera pop’, che inugura la stagione 2026 del teatro Diego Fabbri. Lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo (diretto da Giorgio Pasotti), può contare sulla regia visionariae le coreografie di Giuliano Peparini, con testi di Alessandro Di Zio e musiche originali di Giò Di Tonno (che ha curato anche gli arrangiamenti insieme a Giancarlo Di Maria). Questa versione moderna ha conquistato pubblico e critica trasformando un grande classico della letteratura in un’esperienza immersiva e sorprendente. Musical, danza e teatro si fondono in un racconto epico e moderno che affronta temi senza tempo come l’amicizia, l’identità, il conflitto tra onore e ambizione, parlando al cuore del pubblico di oggi.

"Questo spettacolo ha per me un grande valore simbolico ed è, in un certo senso, una pietra miliare nel mio rapporto con gli allievi della Special Class della Peparini Academy – le parole di Peparini –. Immergersi nell’opera di Alexandre Dumas significa cercare di comprenderne la profondità e mettersi al servizio della sua visione, rispettandone il messaggio e il contesto storico. Da qui nasce l’impegno di trasporla e renderla accessibile al XXI secolo, attraverso il lavoro congiunto degli artisti e della musica. La sfida è senza dubbio ambiziosa, ma fondamentale. L’opera di Dumas è senza tempo, così come le grandi canzoni: vere melodie immortali. Cambia solo il ritmo. Uno per tutti, tutti per uno".

L’adattamento di Peparini parte da una scena di fabbrica, grigia e spersonalizzante, per aprirsi magicamente in un mondo epico e romantico in cui la colonna sonora originale, firmata da Giò di Tonno, svolge un ruolo fondamentale per ogni tema musicale diventa un filo conduttore che porta lo spettatore dentro il percorso emotivo dei protagonisti, come una vera e propria drammaturgia in musica.

A guidare il pubblico nel cuore dell’avventura è un trio che ha già fatto la storia del musical italiano: Giò Di Tonno nei panni di Athos, Vittorio Matteucci come Porthos e Graziano Galatone in quelli di Aramis.

Con loro Sea John (D’Artagnan), Camilla Rinaldi (Milady), Beatrice Blaskovic (Costanza) e un cast giovane e talentuoso che riporta in scena un racconto intramontabile di passione, amore, vendetta e onore. I biglietti sono già disponibili sul sito web: www.ticketone.it.