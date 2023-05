Fabbrica 2.0: talenti in vetrina ’La creatività accende il futuro’: ecco i giovani protagonisti

Un interessante evento sulle iniziative attuate dal progetto Fabbrica 2.0 per aprire nuove strade di vita e di lavoro alla creatività giovanile, si terrà domani alle 18, alla Fabbrica delle Candele di Viale Salinatore 30, Forlì. Il filo conduttore dell’incontro sarà ‘La creatività accende il futuro. Azioni, progetti, visioni per valorizzare i talenti e le idee dei giovani’. Saranno i giovani a raccontare le loro esperienze e la loro visione del futuro. Organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì e dalla Fabbrica delle Candele, l’incontro sarà moderato dalla giornalista televisiva Simona Branchetti.

"La Fabbrica delle Candele è il cuore pulsante della creatività giovanile – ha spiegato Paola Casara, assessore alle politiche giovanili del Comune di Forlì –. E’ un luogo vivo, attivo, partecipato, un punto d’incontro di esperienze all’insegna della creatività per far fiorire i talenti. La volontà di una visione globale delle tematiche giovanili ha fatto sì di unire in un unico assessorato tutte le aree che si occupano dei giovani". "L’intenzione è quella di creare ponti tra la comunità educante e le eccellenze scolastiche del territorio – ha aggiunto Rossella Ibba, dirigente servizio sportelli informativi e servizi demografici –. Nel 2022 la Fabbrica delle Candele ha ospitato 72 eventi con 7.500 presenze e oltre 11mila collegamenti online".

Un ruolo importante è stato assunto dallo sportello del Comune Informagiovani dedicato ai giovani dai 14 ai 35 anni che ha seguito 796 giovani in presenza e oltre 1.500 attraverso telefonate e mail. "Per realizzare vari progetti per i giovani – ha aggiunto Stefano Benetti, dirigente del servizio cultura, turismo e legalità – abbiamo dato spazio ai finanziamenti: tra il 2021 e il 2023 i contributi sono stati 185.0000 euro e, per i prossimi mesi abbiamo in cassa 90.000 euro". "L’evento di domani – ha sottolineato Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele – metterà a fuoco i progetti degli ultimi anni con interventi di Francesca Fantini, insegnante, Cesare Pomarici, insegnante e coordinatore Yeep Forlì, Beatrice Buffadini, attrice, Luca Pagliari, giornalista e documentarista. Seguirà poi il dialogo con giovani protagonisti per raccontare la loro esperienza e parlare del futuro. Sul futuro emergerà quello che abbiamo fatto e quello che faremo in una visione di cui i giovani saranno i protagonisti".

L’evento si concluderà alle ore 20 con aperitivo e musica live con i Flower Meadow.

Rosanna Ricci