Fabbrica, 21enne ‘promosso’: "Università, politica e poco divano. I social? Meglio il volantinaggio"

Grazie anche a un giovane di 21 anni, alle recenti elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, Forza Italia è diventato il primo partito del suo comune con il 29,4%. E soprattutto ha registrato un’affluenza del 51%, nettamente sopra la media. Stiamo parlando di Giovanni Fabbrica, 21enne di Rocca San Casciano: il paese della valle del Montone si è mobilitato per votarlo due volte in pochi mesi. Lo scorso giugno per le comunali ottenne 103 preferenze (nessuno più di lui), alle regionali 186 preferenze nel suo comune e 388 a livello provinciale. È diventato capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, nominato anche prosindaco.

Fabbrica, come si è appassionato alla politica?

"Fin da piccolo, frequentando gli scout. I ragazzi si formano per fare qualcosa di bello e buono per la comunità, secondo il metodo del fondatore Baden Powell: lascia il mondo un po’ migliore di come l’hai trovato. Questo motto ho cercato di applicarlo, quando alla scuola media ho fatto il sindaco dei ragazzi o il volontario nella Misericordia, infine alle elezioni comunali dello scorso giugno a sostegno del sindaco Marco Valenti".

Chi è il suo preferito tra i big della politica italiana?

"In passato mi piaceva Matteo Renzi, quando voleva cambiare l’Italia. Oggi mi trovo in sintonia col mio segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, seguendo però il mio stile e la mia autonomia di pensiero. E mi piace molto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che cerca la moderazione, il bene di tutti e indica gli ideali del pensiero critico".

Che cosa dicono gli amici del suo impegno?

"Sono entusiasti, hanno fiducia in me. Sono contenti di avere un amico che s’impegna anche in politica. Amici di tutti gli schieramenti. E questo mi fa piacere".

Come ha fatto campagna elettorale? Social network, nuove tecnologie...?

"Ho seguito più la tradizione che i social, attaccando personalmente manifesti e diffondendo volantini nei bar, nelle piazze e nei mercati di tutti i paesi delle vallate forlivesi".

Perché un 21enne ha usato poco i social?

"Preferisco il contatto diretto, umano, le relazioni personali, magari fra compagni di scuola delle superiori a Forlì e dell’università".

Lei studia economia e commercio all’università di Bologna, Campus di Forlì. Come riesce a conciliare studio e politica?

"Sono al secondo anno e in pari con gli esami. Sto sui libri e in piazza, poco sul divano".

Come fa un giovane a impegnarsi in politica, visto che sempre più viene percepita come distante? Il dato dell’astensione è stato eclatante.

"Se noi giovani vogliamo che qualcosa cambi a livello nazionale, regionale e locale, dobbiamo metterci la faccia. Non basta lamentarci degli altri e degli adulti, bisogna impegnarci in prima persona".

Il suo futuro dopo la laurea lo vede in paese o in città, magari fuori dall’Italia?

"Sto bene e vorrei restare a Rocca, dove la qualità della vita è impensabile e dove i rapporti umani sono il primo valore. I miei amici di città, dove si corre sempre, lo sanno. A Rocca puoi fermarti sul ponte ad ammirare il tramonto sulle colline, in un clima sereno. La città è frenesia".

Che cosa risponde a chi dice che in politica non cambierà mai niente?

"Bisogna credere sempre nelle cose che si fanno, perché prima o poi i risultati arriveranno".