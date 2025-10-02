Fabbrica Autunno parla la lingua dei giovanissimi

Con l’arrivo dell’autunno si rinnova il tabellone di eventi e di corsi proposto dalla Fabbrica delle Candele (viale Salinatore 30) che si conferma, secondo l’assessora Paola Casara, come "la piccola cittadella della creatività e dell’espressione giovanile nelle sue varie forme e linguaggi, in cui tante associazioni locali chiedono di poter partecipare al palinsesto, che continua lungo tutto l’anno e che viene pensato a partire dalle richieste dei ragazzi".

Per l’edizione del 2025, ‘Fabbrica Autunno’ prevede tre filoni che si alterneranno fino a dicembre. Si parte dai progetti scaturiti dal bando Fabbrica 2.0, con cui da cinque anni l’assessorato per le politiche giovanili sostiene concretamente le iniziative dei giovani dai 15 ai 34 anni attraverso l’assegnazione di contributi economici: qui si conferma il contributo del Teatro delle Forchette, che, come spiegato dal presidente Antonio Sotgia, avvierà il corso ‘Specchi d’arte’, "uno spazio aperto di esplorazione lungo tre mesi, coordinato da Massimiliano Bolcioni, dove il teatro si inserisce nel cinema per realizzare un prodotto video che coniughi entrambe le arti". Rimangono ancora pochi posti per ‘Come fare un podcast’, ciclo di lezioni tenute dagli autori Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli e promosse dall’associazione Onnivoro per insegnare ai giovani a scrivere, registrare e montare storie audio originali. È invece sold out ‘Gen Z Creator’, con cui l’associazione ’Un’altra storia’ aiuterà i ragazzi a comprendere come gli strumenti digitali possono essere utili a loro e alla società sviluppando competenze comunicative e civiche, grazie al contributo di molti giovani relatori creator. Uno sguardo all’intelligenza artificiale poi con ‘AI Film Factory’, che fa prendere confidenza ai giovani con le potenzialità creative di questo potente ma delicato mezzo attraverso lezioni di narrazione visiva e masterclass. Si conferma infine la presenza di SediciCorto con ‘Come un pesce nell’acqua’, un programma di laboratori incentrato sulla realizzazione di un prodotto audiovisivo, tra grafica, musica, video e marketing.

Il secondo filone del tabellone autunnale unisce una serie di progetti autopropostisi alla Fabbrica che coinvolgono altre importanti realtà del territorio, come FO_Emozioni, che questa domenica alle 18 presenterà nella Sala Teatro il Festival nazionale teatrale dedicato ai monologhi, e l’associazione ’Ti racconto un segreto’, che a partire dall’esperienza personale della presidente Elisa Valentini e in collaborazione, tra gli altri, con il Centro Donna Forlì, proporrà ‘Oltre il muro’, un percorso che promuove la sensibilizzazione contro la violenza di genere già tra gli adolescenti unendo formazione, arte e partecipazione attiva.

Infine, l’ultima parte di ‘Fabbrica Autunno’ accoglierà ‘Autori in fabbrica’, ciclo di incontri condotto da Marco Viroli che coinvolgerà tra gli altri Davide Menghi e Franco Gaddoni, scrittori di ‘Due nel canale’, un thriller ambientato proprio tra le vie di Forlì. Per informazioni e dettagli, ma anche per restare aggiornati sui singoli incontri del tabellone di ‘Fabbrica Autunno’, è possibile consultare i canali social Facebook (@FabbricaCandeleForli) e Instagram (@fabbricaforli), oltre alle infoline 0543.712833 e 0543.712112.

Sofia Vegezzi