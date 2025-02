Fabbrica, cineforum per studenti

Il cinema torna protagonista con la seconda edizione del Cineforum Didattico Universitario, da domani fino al 21 maggio, ogni mercoledì sera alle 20.30 alla sala teatro della Fabbrica delle Candele (piazzetta Corbizzi 9).

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con i docenti del Campus dell’Università di Bologna. "Questo progetto – dichiara Paola Casara, assessora alle Politiche Giovanili – rappresenta un ponte tra il mondo universitario e la città, valorizzando l’offerta culturale, creativa e di intrattenimento che la città è in grado di offrire".

Durante le dieci serate i professori universitari guideranno il pubblico nell’analisi delle opere proponendo spunti di riflessione su tematiche d’attualità legate ai principali corsi di laurea della città. "In sostanza, sposteremo alla Fabbrica delle Candele delle vere e proprie lezioni universitarie – precisa il prof Domenico Guzzo, coordinatore dell’iniziativa – mediate da opere filmiche, nel quadro del cosiddetto ‘fair use non commerciale’: una dimensione senza scopo di lucro, che punta a massimizzare il potere democratico e la valenza formativa dei diritti civili di insegnamento, critica e informazione". Grazie al contributo dei relatori, ogni film sarà contestualizzato e discusso, offrendo chiavi di lettura che ne valorizzino il significato e l’attualità.

Il programma delle proiezioni è ricco: il primo appuntamento, previsto per domani, vedrà la proiezione del film ‘Il vento che accarezza l’erba’ di Ken Loach, introdotto da Guzzo. Si prosegue il 5 marzo, sarà la volta di ‘Io, Daniel Blake’, sempre di Ken Loach, con l’introduzione di Marco Alberio. Il 12 marzo toccherà invece a ‘Noi credevamo’ di Mario Martone, presentato dal docente Guzzo.

Si continua il 18 marzo con ‘Un mondo a parte’ di Riccardo Milano, con l’intervento di Gabriele Mannella, e il 26 il pubblico potrà assistere a ‘Soundtrack to a Coup d’Etat’ di Johan Grimonprez, illustrato da Davide Chinigò. Le luci si accendono il 2 aprile per ‘Thirteen Days’ di Roger Donaldson, che verrà introdotto da Sonia Lucarelli e il 15 è il turno di ‘Barbie’ di Greta Gerwig, presentato da Ilaria Pitti. Dopo la pausa pasquale, la rassegna riparte il 7 maggio con ‘Good Bye, Lenin’ di Wolfgang Becker, introdotto da Bruno Persico.

La penultima proiezione, in programma per il 14, sarà ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, con l’approfondimento di Carmelo Danisi e di Francesca Romana Partipilo. Infine, l’ultimo appuntamento è in programma il 21 maggio e vedrà protagonista la pellicola ‘Mothers of Revolution’ di Briar March, con l’introduzione di Angela Romano.

L’ingresso è libero e aperto a tutti fino a esaurimento posti. Per informazioni: 0543.712833 – 712112.