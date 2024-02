Fabbrica delle Candele, aperto il bando per i giovani creativi

È uscito l’avviso pubblico ‘Fabbrica 2.0’ che consentirà alle associazioni e ai giovani forlivesi di presentare i loro progetti alla Fabbrica delle Candele. "Si tratta – commenta l’assessora Paola Casara – di un’importante opportunità. Per il quarto anno consecutivo, l’assessorato alle Politiche Giovanili mette a disposizione risorse e supporto per dare vita alle idee innovative e creative dei nostri ragazzi e per i nostri ragazzi". Sul sito del Comune, nella sezione ‘bandi, avvisi, gare e concorsi’ è consultabile l’avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti a favore dei giovani (15-34 anni) finalizzati alla realizzazione del palinsesto 2024/2025. "Con Fabbrica 2.0 – prosegue Casara – vogliamo dare concretezza alle idee dei giovani e supportarli nel loro percorso di crescita e realizzazione personale, perciò invitiamo tutti i ragazzi a partecipare e a mettersi in gioco con entusiasmo e creatività perché il futuro di Forlì è nelle loro mani". Il bando è rivolto a: associazioni giovanili e imprese socio-culturali non profit che operano, senza scopo di lucro, a favore di adolescenti e giovani. La scadenza per la presentazione delle candidature è martedì 27 febbraio. Info: 0543/712833, email patrizia.pantoli@comune.forli.fc.it.