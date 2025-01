Fabbrica delle Candele, domani masterclass con Vernizzi e concerto

L’itinerario musicale della 14ª edizione di ‘Artusijazz2025 - Inverno’, che prende il titolo di ‘Unlimited Music’, fa tappa a Forlì, per la precisione alla Fabbrica delle Candele domani con un doppio appuntamento. Si parte alle 15 con una masterclass gratuita di sassofono con Emiliano Vernizzi. Docente di jazz al conservatorio, membro della band americana di Izzy Zaidman, Vernizzi è coinvolto in progetti come i BlueMoka (‘Enjoy’, feat. F. Bosso, 2023), la JazzArtOrchestra e ha collaborato con Bobby Durham, Tommy Campbell, Paul Jeffrey. Seguirà alle 21,15 il concerto dei ‘Peroscopes + 1’, ensemble formato proprio da Vernizzi con Claudio Vignali al piano e Ruben Bellavia alla batteria: ‘Good Morning World’, è il titolo del loro progetto/album (2024).

Artusijazz Inverno è il progetto più longevo dell’associazione forlimpopolese ‘Dai de jazz’ e ha già toccato i comuni di Santa Sofia e Meldola, proseguirà domenica a Bertinoro con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Jazz Waves: Immersed In Sound And Color’ e il concerto del Roberto Gatto ‘Perfect Trio’, per andare poi a concludersi a Forlimpopoli con il duo ‘Daniele & Alfonso Santimone’.

Il festival gode del patrocinio e del contributo dei comuni toccati dall’iniziativa oltre che del Ministero della Cultura e della Regione Emilia Romagna. Col supporto della Fondazione Cassa Risparmio di Forlì, Romagna Acque Società delle Fonti e dell’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro.

Ingresso: intero 15 euro, ridotto 13. Info: nicolacataldo@alice.it; 340 5395208.

ma.bo.