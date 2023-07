Fabbrica delle Candele Il ’Malato immaginario’ arriva dalla Toscana

Prosegue, alla fabbrica delle Candele di Forlì, il Premio dei Premi, la kermesse di spettacoli teatrali portati in scena da compagnie amatoriali provenienti da varie città d’Italia. Questa sera alle 21.25 la Compagnia dei Nove della regione Toscana, porterà in scena ‘Il malato immaginario’ di Molière (nella foto) con la regia di Marco Guglielminetti. Il notissimo testo di Molière racconta la storia di Argante, un uomo nobile e ricco che trascorre le giornate a pensare e a dedicarsi alle sue malattie credendo ciecamente alle parole di medici, farmacisti ed altri personaggi che vivono alle sue spalle approfittando della sua ingenuità. In questa assurda situazione, Argante cerca di dare in sposa la figlia al figlio di un medico con la speranza di poter avere gratuitamente tutte le cure e le medicine di cui crede di non poter fare a meno.

Nel frattempo la moglie cerca di avere l’intera eredità del marito, privandone del tutto le figlie. Ma a risolvere la situazione ci penserà la cameriera Tonina che smaschererà la moglie truffaldina, manderà via i medici intriganti e farà sposare la figlia di Argante ad un giovane di cui è innamorata.

Rosanna Ricci