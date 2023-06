Fabbrica delle Candele, omaggio ai due Lucio

Presentato il calendario estivo dei quaranta eventi che si terranno da oggi al 1° settembre presso la Fabbrica delle Candele in piazzetta Corbizzi.

Promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del comune di Forlì, il programma, questa estate, avrà tra le sue finalità contribuire al sostegno delle famiglie e delle realtà colpite dall’alluvione.

Infatti, i proventi derivati dalla vendita dei biglietti, al netto delle spese sostenute dagli organizzatori, saranno devoluti, attraverso il Comune, a questo scopo. "Ci troviamo al limite, al confine, di quella che è stata definita ’l’altra Forlì’ – dice Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle candele –. La serata conclusiva, con la partecipazione della giovane artista forlivese MonnaElisa, sarà dedicata, in particolare, agli alluvionati".

Un programma fitto, con tanti giovani artisti, attori, musicisti, scrittori, dai dieci anni in su, che saranno i protagonisti delle serate. Sul palco si avvicenderanno spettacoli di musica, teatro, danza, con il coinvolgimento di molte realtà associative, artistiche e culturali presenti sul territorio, come la compagnia Teatro delle Forchette e Teatr’OK, Spaziodanza, Cosascuola Music Accademy, l’associazione Salute e Solidarietà, QAOS gruppo teatrale, la Pastorale giovanile Forlì-Bertinoro, con la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) che curerà tredici spettacoli. E non mancheranno le iniziative a cura delle scuole superiori, come per lo spettacolo originale, ideato e prodotto dagli studenti del Liceo Artistico e musicale Antonio Canova. "Precisiamo che per noi il programma estivo fa parte di un percorso che dura tutto l’anno – dice Stefano Benetti, dirigente servizio cultura, politiche giovanili e turismo del comune di Forlì –. Il nostro obiettivo è coinvolgere i ragazzi e liberare la loro creatività". Tre serate saranno dedicate alla musica classica e ci sarà anche un omaggio ai due ’grandi Lucio’ della musica italiana, cioè Battisti e Dalla. Da ricordare anche la serata finalizzata alla sensibilizzazione alle malattie rare, con il patrocinio dell’Ausl Romagna e in collaborazione con il reparto di pediatria dell’Ospedale Pierantoni-Morgagni. Nell’ambito del programma ’Autori in fabbrica’, sono previste serate dedicate alle presentazioni di libri di giovani scrittori. L’evento inaugurale, previsto stasera, è la messa in scena di ’Nessuna si salva da sola’. A cura del Lions Club Forlì, da un’idea e con la consulenza psicologica di Caterina Rondelli e la regia di Stefania Polidori, lo spettacolo è centrato sul tema, di triste attualità, della violenza di genere.

"Questo luogo è diventato un punto di riferimento per tanti giovani, per le molteplici attività che facciamo in collaborazione con le scuole – dice Paola Casara, assessora con delega alle politiche giovanili –. Noi vogliamo ripagarli con la leggerezza, che, come diceva Calvino, non è superficialità, ma è ciò di cui, in questi giorni, abbiamo soprattutto bisogno". Il programma completo degli eventi sarà consultabile on line, sui siti istituzionali del comune di Forlì e sulle pagine Facebook e Instagram della Fabbrica delle Candele.

Paola Mauti