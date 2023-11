Fabbrica delle Candele, presentazione del libro di Gabriella Maldini

Per il ciclo ’Autori in Fabbrica’, questa sera alla sala gialla della Fabbrica delle Candele sarà presentato il libro ’Prigioni’ di Gabriella Maldini. A dialogare con l’autrice sarà Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele. La trama parla di un ragazzo, Alessandro, classico bravo ragazzo di una famiglia borghese. Sara è una madre dominante che, sposatasi per interesse, ha riversato tutta la sua vita affettiva sul figlio, finendo per opprimerlo. Quando lui si innamora di Lucia, che lavora in carcere, tutto inizia a precipitare e emergono le ’prigioni’ in cui i personaggi del libro si ritrovano intrappolati. Gabriella Maldini è nata a Forlì nel 1970. Ha pubblicato ’I narratori della modernità’, ’Oltre il cancello - Beyond the gate’, ’Moda, il favoloso viaggio tra simbolo e desiderio. La Robin edizioni di Torino ha pubblicato il suo primo romanzo, ’Prigioni’, ad ottobre.