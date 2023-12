Fabbrica delle Candele, presentazione di ’Musica in corto’

Alle 21 alla Fabbrica delle Candele, in viale Salinatore 30, presentazione del progetto per la realizzazione del documentario ’Musica in corto’. Organizzato da Cosascuola Music Academy in partenariato con Di scena in scena e con il sostegno dell’Assessorato alla Politiche Giovanili del Comune di Forlì, questo evento mira a portare l’attenzione sulla ricchezza musicale del territorio. Sul palco ospiti come Roberto Costa, per molti anni al fianco di Lucio Dalla . Si esibiranno Gabriele Graziani, il giovane cantautore Tommaso Venturelli, la Tam Tangram Band, il Voyager Gospel Choir diretto dal maestro Marco Calcinelli e Andrea Missiroli, docente di Cosascuola Music Academy.

Special guest la giovane e bravissima cantante Matilde Montanari con il fantastico corpo di ballo New Dance Studio. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: 349 703 8334.