Fabbrica delle Candele, stasera il road movie autobiografico

’Meet the Docs! Forlì Film Fest’, la rassegna di documentari organizzata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media, presenta ’Sconfinate! Ancora!’. La serata si svolgerà presso la Fabbrica delle Candele di Forlì a ingresso libero, e prevede due proiezioni dedicate agli sguardi femminili nel cinema del reale.

Si parte alle 18 con i saluti istituzionali dell’assessora alle politiche giovanili Paola Casara, a seguire la proiezione di ’The Land You Belong’, opera prima di Elena Rebeca Carini (nella foto) che ha vinto il premio Top Doc al Biografilm 2023. Il documentario è un potente road movie che ripercorre la storia della regista, nata a Bucarest e adottata a sei mesi, che scopre di avere un fratello che vive in Belgio. Riunitisi, i due intraprendono un viaggio verso Bucarest alla scoperta delle proprie origini. La regista Carini sarà presente in sala per dialogare con il pubblico dopo la proiezione.

Si prosegue alle 21 con la proiezione di ’Kokomo City di D. Smith’, il documentario Premio del pubblico nella sezione Panorama alla Berlinale 2023. Parteciperanno al dibattito Daniella Carter, attivista e protagonista del documentario (in collegamento dagli Stati Uniti) e Collettivo Monnalisa. Proiezione in lingua originale, con sottotitoli in italiano.