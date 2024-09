Fabbrica delle candele, un calendario ricchissimo

La Fabbrica delle Candele ospiterà un ricco programma di eventi "volti a valorizzare la creatività giovanile – ha sottolineato Paola Casara, assessore alle politiche giovanili – attraverso tanti percorsi legati ai giovani e alle loro necessità".

L’associazione Aiuto Adolescenza ha programmato una serie di 9 lezioni di laboratorio teatrale tenuto da Daniela Piccari, per ragazzi dai 14 ai 18 anni, con uno spettacolo conclusivo che si terrà il 20 dicembre.

L’associazione ‘dai de jazz Aps’ presenterà il 4 e 5 novembre la sesta edizione del contest per musicisti under 34 intitolato ‘Largo ai giovani’. Un viaggio alla scoperta degli strumenti musicali sarà proposto il 20 e il 27 novembre (ore 10-12) dall’Associazione ForlìMusica.

‘L’amore è un muro con le ruote’ è lo spettacolo teatrale con Beatrice Buffadini e Luca Maggiore in scena il 16 ottobre (ore 21). Il progetto laboratorio ‘Come fare un Podcast’ con Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli sarà formato da sette incontri a partire dal 17 ottobre, per concludersi il 19 dicembre. Seguiranno due appuntamenti (13 novembre e 4 dicembre, ore 11) con la Young Musicians European Orchestra che presenterà brani di Bach, Paganini e Vivaldi.

Il 2 ottobre avrà inizio un corso su come si prepara un evento e come veine comunicato. Tre incontri di Sedicicorto sul progetto Lapix si terranno dall’11 al 13 ottobre.

L’associazione No.Vi.Art presenterà due eventi sul Mosaico delle minoranze in Italia: il 30 settembre (ore 21) il tema sarà ‘Grecìa-Bovesìa’; il 2 ottobre (ore 17) sarà la volta di ‘Occitania Calabrese’. Yepp Forlì proporrà il 19 ottobre (ore 15-18) ‘The Truman Show’, laboratorio di recitazione condotto da Denio Derni ; il 14 e 15 dicembre laboratorio di storytelling con grandi nomi del settore. Il tutto per coinvolgere giovani di età fra i 15 e i 25 anni. Non mancheranno poi incontri dedicati alla sanità: l’Istituto per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’ presenterà la mattina dell’8 ottobre ‘Hackathon AI-DEA’ per promuovere negli studenti l’intelligenza artificiale applicata alla sanità.

Fra gli eventi promossi dalla sesta edizione del festival ‘Jazz a Forlì’ dell’associazione ‘dai de jazz’ vanno segnalati: 1° novembre (ore 21,15) il progetto ‘Inquadratura di composizioni’ con Emanuele Sartoris & Roberto Cifarelli; il 3 novembre (ore 9,30) il progetto ‘Note di scuola’ con Ares Tavolazzi; il 6 novembre (ore 21,15) il trio Jonathan Kreisberg; il 9 novembre (ore 21,15) Emem in concerto. L’8 novembre (ore 20) prenderà l’avvio la 13ª edizione di IES ‘Insieme per l’educazione stradale’ dedicata alle classi prime medie di Forlì e dintorni. Ancora laboratori presentati per le scuole sono promossi dall’associazione ‘Un’altra Storia’ e sono rivolti allo sviluppo della creatività dei giovani anche attraverso l’utilizzo di giochi da tavolo: saranno in programma sei incontri per ragazzi dai 13 ai 16 anni. Per promuovere la salute mentale, l’associazione Diego Fabbri presenterà: il 9 ottobre (ore 17) il libro ‘La Neve in fondo al mare’ di Matteo Bussola e alle 20,30 ‘Preraffachè’ lo spettacolo musicale della compagnia Gli Ululanti.

Poi sarà la volta, il 28 novembre, ore 21, del Teatro Delle Forchette che presenterà al Teatro Diego Fabbri il musical ‘Rent’. Un evento a favore del volontariato sanitario avrà luogo il 13 dicembre dalle 16,30 alle 23. La serata terminerà con un mini concerto della band di medici dell’Ausl.

Infine è stato presentato un ciclo di sette incontri dal titolo ‘Autori in Fabbrica’ con giovani scrittori o con autori che parlano ai giovani. Di seguito l’elenco degli autori del ciclo e le date: 25 settembre, ore 17,30, Stefano Andrini presenterà ‘Teto. Autobiografia universale di un romagnolo doc’: dialoga con l’autore Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele; 4 ottobre, ore 17,30, Antonio Morgagni presenterà il libro ‘Inglese e Italiano. Due lingue e due paesi a confronto’, dialogano con l’autore Rachele Antonini e Marco Viroli; 18 ottobre, ore 21, Ermes Fuzzi con ‘Andare altrove restando qui’ si confronterà con Marco Viroli e, sempre Viroli sarà presente al dialogo con l’autore Achille Pascucci che il 25 ottobre, ore 17,30 presenterà il volume ‘Forlì nei secoli XIV-XV attraverso le voci dei suoi cronisti artigiani’; Emanuela Penni l’8 novembre, ore 17,30, parlerà del suo libro ‘Il buon pastore offre la sua vita’; Edoardo Saccone presenta ‘Se trovi in questo fiasco’ (15 novembre, ore 17,30); ultimo incontro della serie con Alberto Ricci sul suo libro ‘Salon’.

Rosanna Ricci