Fabbrica di giovani emozioni. Alle Candele una folla di ragazzi: "La cultura incontra il futuro"

Il triennio di eventi, 2021-2023, alla Fabbrica delle Candele si conclude facendo il pieno di presenze. Sono, infatti, oltre 25mila gli spettatori che hanno partecipato ai 230 eventi messi in scena in piazzetta Corbizzi in questi anni; non solo, sono stati attivati anche 79 progetti e più di 20 mila collegamenti online.

Numeri che confermano la natura di incubatrice della creatività giovanile, cuore della vita culturale forlivese e punto di riferimento per l’intera comunità. "Negli ultimi anni – spiega in una nota, Paola Casara, l’assessora comunale alle Politiche Giovanili – la Fabbrica delle Candele si è proposta come una costante fonte di stimoli e opportunità. Ha offerto una programmazione con una vasta gamma di appuntamenti e produzioni proprie che hanno attirato l’attenzione di appassionati e giovani cittadini, desiderosi di esprimere la propria creatività e di godere di un ambiente culturale vivace e inclusivo".

La Fabbrica delle Candele è un centro polifunzionale a valenza regionale, inaugurato nel 2008 e comprende una grande sala teatrale, completamente rinnovata, da 130 posti, che si presta a ospitare iniziative musicali, teatrali, performance artistiche legate alla danza, alle arti visive e a vari linguaggi espressivi.

Presenti alla Fabbrica altre tre sale, con spazi polifunzionali dedicati a laboratori, mostre e incontri creativi; infine, all’esterno il cortile crea un lieve anfiteatro che permette di allestire il palco del teatro estivo e rappresentazioni cinematografiche. "L’abbondanza e la qualità degli eventi – continua la nota – che hanno caratterizzato gli ultimi tre anni sono un segnale tangibile del profondo cambiamento avvenuto in questo spazio. La sua costante crescita sia in termini di appuntamenti che di presenze testimonia l’importanza di investire nelle risorse giovanili e culturali, predisponendo un terreno fertile per la loro creatività".

Uno spazio vocato, quindi, ai giovani forlivesi e in sinergia con i percorsi scolastici: "Abbiamo voluto inserire nel dna della Fabbrica – conclude Casara – un connubio di progetti delle politiche giovanili e quelli dei servizi educativi. Siamo soddisfatti per la consacrazione di un luogo che è diventato un trampolino di lancio per talenti emergenti".

Con il progetto ‘Fabbrica 2.0’, lanciato nel 2019, è andato di pari passo un rilancio di identità e di immagine della Fabbrica. Oltre alla riqualificazione degli spazi per renderli più accoglienti, è stato creato un logo e una pagina Facebook dedicati.