Faccia a faccia coi quartieri "Rafforzate presto gli argini" "Ma saremo lo stesso più fragili"

di Paola Mauti

Ancora i quartieri protagonisti. Dopo le assemblee di martedì nei quartieri Romiti, San Benedetto e Cava-Villanova, ieri i coordinatori (insieme ad altri) sono intervenuti durante la terza seduta della Commissione consiliare di indagine e studio sull’emergenza alluvione, pronti a farsi portavoce delle preoccupazioni dei territori. Presente anche il neocostituito comitato ‘Vittime del Fango’.

Quella prioritaria è la messa in sicurezza del territorio, "perché i residenti non abbiano più paura"; c’è poi il tema dei ristori, quello del censimento. Ma è molto presente anche la richiesta di un cronoprogramma dei lavori in corso per la ricostruzione, che dia il senso degli interventi che si stanno realizzando sul territorio. "Nell’assemblea di inizio settimana è emerso che il problema prioritario è la sicurezza – ha detto all’inizio della seduta Stefano Valmori dei Romiti –, deve sparire la paura dei residenti e questo vuol dire intervenire sui fiumi e sui corsi di acqua. Nel nostro territorio ci sono due idrovore, entrambe danneggiate, l’area del ponte Schiavonia e la ferrovia ancora da ripristinare, è necessario rafforzare gli argini. Per tutti questi punti chiediamo quali interventi si vogliono effettuare. C’è bisogno di una programmazione degli interventi che Regione e Consorzio di Bonifica dovranno realizzare. Infine lunedi, martedì e mercoledì è prevista pioggia e c’è del fango secco sulle strade che va rimosso in maniera celere".

Sempre sul tema della sicurezza si sofferma Alessandra Bucchi, presidente delle Vittime del Fango che chiede anche "un tavolo permanente con un gruppo di esperti che individuino gli interventi da progettare e realizzate. Inoltre è necessario un costante monitoraggio, con rilevazione idrometrica, sull’andamento dei fiumi, con sistemi allarme". Loretta Poggi (San Benedetto) si è soffermata sulle la modalità con cui è stato dato l’allarme la sera dell’alluvione "solo sui social. La polizia municipale non è passata o lo ha fatto solo in corso Garibaldi". E chiede "l’individuazione di diversi e più capillari sistemi di allarme", e poi "una verifica degli impianti fognari". Insiste sulla comunicazione e l’importanza di avere dei referenti a cui rivolgersi, la coordinatrice dei quartieri Cava e Villanova Eleonora Visani: "Le persone si sentono abbandonate, non ci sono punti di riferimento, non sappiamo a chi rivolgerci se c’è un problema". E fa delle proposte: "Abbiamo una chat creata dall’assessora Cintorino, si potrebbe utilizzare quella per avere risposte veloci. In Comune ci sono tecnici esperti che potrebbero realizzare un vademecum, delle linee guida, per aiutare le persone".

Il presidente Lauro Biondi ha invitato a parlare Fausto Pardolesi, geometra dell’ufficio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Forlì-Cesena, più semplicemente l’ex Genio Civile (servizio che dipende dalla Regione Emilia-Romagna). "Davanti a fenomeni così, gli alvei non potevano reggere – premette –. In alcuni punti lungo il Montone, come in via Isonzo, l’argine non ha retto. Stiamo lavorando, ma la messa in sicurezza ancora non c’è". E poi ha spiegato: "Stiamo ripristinando i danni, ma bisogna sapere che gli argini appena ricostruiti sono più fragili di quelli pregressi". Risponde puntualmente su alcune criticità, senza nascondere le difficoltà: "Tra il ponte di Schiavonia e la provincia di Ravenna ci sono molte golene private e questo è un problema". Come fare perché tutto questo non accada più? "Bisogna lavorare sulle casse di espansione, per esempio sulla via Emilia, e ridurre il rischio localizzando le aree critiche".

Il Comune ha comunicato alcuni numeri relativi all’emergenza: gli sfollati sono 15 nuclei familiari per un totale di 37 persone. Dieci (tre famiglie) vivono in albergo, uno presso un ente religioso, 26 (altre 11 famiglie) in strutture socio-sanitarie. Sono stati assegnati 17 alloggi. Il bando del Comune per l’assegnazione di beni durevoli (dagli elettrodomestici ai letti) ha già ricevuto 532 domande. Al termine, il consigliere comunale Federico Morgagni di Forlì e Co. ha chiesto di "calendarizzare una riunione con tutti i soggetti interessati, cioè Regione, Comune, Consorzio di bonifica".