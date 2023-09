Faccia a faccia con Figliuolo. Bagioni: "Rimboccate le maniche. Ecco come ci stiamo rialzando"

La telefonata gli è arrivata dagli uffici del Comune poche ore prima dell’arrivo del generale: "Le andrebbe bene se Figliuolo venisse a vedere la sua azienda?". Così Aurenzo Bagioni, titolare dell’omonima azienda di viale Bologna, specializzata nel commercio e nella realizzazione di macchine agricole, martedì si è preparato ad accogliere il commissario speciale che, in città, ha visitato anche via Locchi, la sede dell’archivio generale e il parco urbano.

Aurenzo, muovendosi nelle stanze che portano ancora i segni del disastro, ha raccontato così la sua storia. "La prima generazione di Bagioni a entrare in questo settore – ricorda – l’ha fatto intorno al 1860, producendo falci a mano. Da allora non ci siamo mai fermati. È bello pensarlo, perché fa sentire parte di una storia". Una storia nella quale l’alluvione è solo un piccolo stop: "Noi abbiamo una parte commerciale sulla via Emilia – spiega – e un’altra dove costruiamo i macchinari sul retro, in via Asiago. L’acqua è arrivata su due fronti: su viale Bologna c’era un metro d’acqua. Se si pensa che sul retro noi siamo più bassi di sei metri rispetto alla strada, si capisce bene che tutta la parte costruttiva è rimasta sotto".

Qui Bagioni e i suoi dipendenti costruiscono macchine a trazione elettrica per la raccolta degli ortaggi. "Dopo che l’acqua è defluita, ci siamo trovati a fare i conti con il fango – continua Bagioni –. Speravamo di salvare le schede elettriche, e quello che facevamo era camminare con la melma alta oltre 70 centimetri, fino a che sentivamo qualcosa con i piedi. Allora ci tuffavamo e ripescavamo. Tutta questa fatica è stata inutile: nulla di quello che abbiamo trovato è più stato utilizzabile".

Per riaprire la parte sopra, destinata al commerciale, sono bastati circa venti giorni. Diverso il discorso per il magazzino. "Abbiamo chiamato un’azienda, la Pi2000, perché rimuovesse il grosso. Hanno portato via 198 grandi botti. Poi, per due mesi, abbiamo continuato a lavorare con l’aiuto dei volontari. Ne abbiamo avuti qui 80 al giorno. Dopo, un poco alla volta, abbiamo potuto riprendere il lavoro, ma di fango ce n’è ancora, come ha potuto vedere anche Figliuolo".

Difficile quantificare i danni: "Ogni giorno ne scopri di nuovi. Qualche stima però l’abbiamo fatta. Per quanto riguarda i beni mobili, quindi macchinari, mezzi di trasporto e strumentazione varia, siamo intorno agli 800mila euro. Abbiamo, però, anche danni agli immobili, in particolare ai due piazzali: questi li stiamo ancora valutando". Somme consistenti, molte delle quali non potevano aspettare: "Molte cose le abbiamo dovute ricomprare subito, senza alcun occhio di riguardo da parte delle banche. Non avremmo avuto le forze per ripartire se non fosse stato per i fornitori che ci hanno subito bloccato i pagamenti, senza darci pressioni. Anche i clienti ci hanno dato una grossa mano: molti hanno saldato subito conti che avrebbero dovuto pagare in autunno, altri ancora hanno accettato che le macchine che ci avevano commissionato sarebbero arrivate loro con un ritardo di mesi, dopo la stagione della raccolta: sappiamo che l’hanno fatto per aiutarci in un momento di grande difficoltà".

Ora gli ordini hanno ricominciato ad arrivare e, nei capannoni alluvionati, ferve il lavoro. "Abbiamo ascoltato quello che ha detto Figliuolo sugli aiuti e sul fatto che ci vorrà ancora tempo – commenta Aurenzo Bagioni –, e devo dire che lo immaginavamo già. Ci ha fatto i complimenti per la forza che abbiamo avuto, ma non siamo stati i soli: siamo in tanti, qua nelle zone colpite, a esserci rimboccati le maniche. Continueremo ad andare avanti, un passo alla volta".