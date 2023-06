Faentina, lavori al via "Danni per 100 milioni e 300 frane in totale"

di Giancarlo Aulizio

Ieri è stato consegnato all’azienda incaricata dalla Provincia, il cantiere sulla ‘Riva della Pappona’ per lavori necessari a migliorare la sicurezza in quella che resta l’unica strada provinciale (SP 20) percorribile da Modigliana per la città di fondovalle Faenza. Il sindaco Jader Dardi ha riferito in occasione della cerimonia della ’Festa della Repubblica’ di un danno a oggi stimabile in 100 milioni di euro, escluse le strade provinciali, aggiornando il numero di frane a 300.

Si sono presentati sabato scorso in comune una ventina di residenti nel monte Trebbio. Questi ultimi hanno sollecitato interventi più veloci soprattutto per ripristinare la viabilità, anche con soluzioni temporanee. In presenza dell’ingegnere Valeria Liverani, responsabile dell’Ufficio tecnico, il sindaco ha commentato: "Agli apprezzamenti per il lavoro svolto si unisce la consapevolezza delle difficoltà per ricostruire la viabilità così compromessa dalle tante frane e la necessità che siano chiamati ad intervenire l’insieme delle Istituzioni che sovrintendono alla gestione del territorio".

Sono iniziati i lavori per ripristinare un minimo di viabilità in via tredoziese ai numeri civici 11 e 13, strada vicinale Pianello nella località di Fregiolo. Il danno maggiore è il crollo del ponte metallico sul fiume Tramazzo, irrecuperabile, che ha costretto alla soluzione di un guado temporaneo in terra, con sotto tre tubi giganteschi percorsi dall’acqua del fiume. Il pensionato Cleto Santandrea spiega: "A novembre mi recai negli uffici del Consorzio di Bonifica a Faenza dove ho spiegato al tecnico che la vetustà del ponte collaudato nel 1955 mi preoccupava, reclamando la documentazione della portata massima ammessa, infatti mi astenevo dal farci passare i camion pesanti. Fui assicurato che avrebbero mandato qualcuno ma non ho visto nessuno, poi le inondazioni lo hanno abbattuto".

Notizie confortanti arrivano dalla solidarietà alla raccolta fondi che il Comune di Modigliana ha inteso indirizzare all’apposito conto corrente della locale Pro loco: IBAN IT 44 K 08542 67870 000 000 309311, con causale ‘Donazione emergenza alluvione 2023’. Ha aderito l’Accademia degli Incamminati di Modigliana: "Primo contributo a sostegno delle famiglie che hanno avuto danni e che si ritrovano con case inabitabili ma fondi anche per ripristinare principali strade di collegamento". L’associazione ha invitato gli accademici a sostenere questa raccolta.

Franca Soglia, fondatrice della cooperativa sociale Kara Bobowski, ha comunicato che la presidente del comitato della città francese gemellata di Monbazillac e il Comune faranno una donazione, come la Pro loco di Creazzo (VI). Il sindaco di Bucine (AR) Nicola Benini ha promosso la raccolta fondi "al fine di consentire una celere ripartenza". E prima ancora aiuti alimentari erano stati consegnati dall’Emporio solidale di Cervia e poi da Imola e Faenza con prodotti per bebè e bambini, così come il sindaco di Caldarola (in provincia di Macerata) Luca Giuseppetti. Per chi vuole promuovere raccolte di aiuti è invitato a mettersi in contatto con l’ufficio anagrafe del comune tel. 0546.949520.