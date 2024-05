Fagom sas cerca impiegato addetto alla contabilità

L’azienda Fagom Sas di Cesena, che si occupa di produzione articoli tecnici in gomma, cerca un/una impiegato/a che si occupi di registrazioni iva e tenuta contabilità in partita doppia; adempimenti fiscali e redazione bilancio con assistenza del commercialista; gestione d’ufficio, segreteria, emissione DDT; controllo qualità della produzione; supporto nella preparazione delle spedizioni.

Indispensabile esperienza nella mansione, diploma di scuola superiore, patente b e automunito/a.

Richiesta conoscenza word ed excel a livello ottimo.

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi Contratto: Tempo indeterminato

Orario: FULL TIME: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Per candidarsi: dopo esserti registrato/a al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante “Invia candidatura” e segui le istruzioni riportate.