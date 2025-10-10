Fai: due aperture in centro storico

Tornano in questo fine settimana le Giornate Fai d’Autunno, l’evento diffuso che ogni anno invita alla scoperta dei luoghi ‘segreti’ del territorio che aprono eccezionalmente le porte. Forlì partecipa con due luoghi fuori dal comune, accessibili grazie alla Delegazione Fai e al Gruppo Fai Giovani.

Palazzo Prati Savorelli (foto), in corso Diaz, disvela la sede dell’Istituto Prati e la preziosa quadreria che custodisce: una collezione privata d’arte tra le più importanti della Romagna fino alla seconda guerra mondiale, poi danneggiata dai bombardamenti e oggi restituita al suo antico splendore; tra i capolavori una Madonna col Bambino dell’ambito del Palmezzano, una Sacra Famiglia con San Giovannino attribuita a Carlo Maratta e un inedito dipinto di Guido Cagnacci. La visita dura circa 40 minuti, con ingressi a gruppi ogni 20’ domani pomeriggio e per l’intera giornata di domenica. Il luogo è accessibile ai disabili.

La seconda apertura riguarda la suggestiva Torre Numai, in via Pedriali, costruita alla fine del ’400 dalla nobile famiglia omonima durante il dominio di Caterina Sforza. Ospita oggi la sede dell’Associazione Arma Aeronautica, che cura anche il piccolo Museo dell’Aeronautica all’ultimo piano. Nella visita, curata dai volontari del Fai Giovani e dell’Associazione Arma Aeronautica, sarà possibile scoprire la storia della torre, le famiglie che vi abitarono e i cambiamenti del quartiere circostante. L’apertura domenica, con visite mattina e pomeriggio. L’edificio non è accessibile ai disabili.

A ogni visita sarà possibile lasciare una donazione libera, mentre chi si iscriverà o rinnoverà la tessera Fai avrà accesso prioritario e aperture dedicate (info: fondoambiente.it/giornate-fai-autunno, 0543.29116 o 329.3611039, forli@delegazionefai.fondoambiente.it).