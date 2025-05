Falò Rocca s’è accesa con 5mila persone

"Siamo molto contenti che la Festa del Falò 2025, nonostante il rinvio di una settimana per i funerali del Papa, si sia svolta in modo tranquillo sia lungo il fiume sia durante le sfilate in piazza Garibaldi". Il sindaco di Rocca San Casciano Marco Valenti, a nome del comitato organizzativo, ha ringraziato "i rioni, le forze dell’ordine, la Protezione civile di Bertinoro e Dovadola, i volontari e le migliaia di partecipanti che si sono goduti l’evento, entrando nello spirito giusto della manifestazione: una grande festa di paese".

E in merito all’accensione dei pagliai lungo il fiume? Il rione Mercato rivendica "una netta vittoria" sugli avversari del Borgo. "L’accensione del nostro pagliaio è stata bellissima – sostiene il presidente del Mercato, Matteo Mancini –, inscenando uno spettacolo che resterà negli annali della festa. La vittoria è più che chiara e le immagini lo dimostrano. Inoltre, anche la nostra sfilata dei carri allegorici è stata un capolavoro di bellezza". Cosa risponde il rione Borgo? "Sull’accensione dei pagliai, no comment, perché non voglio creare polemiche – dice il responsabile Francesco Briccolani, per tutti Checco –. A me interessa che tanti giovani del nostro rione si siano impegnati per mesi nella preparazione e organizzazione della festa, che ha attirato migliaia di persone e che sia ben riuscita per tutti, rocchigiani e venuti da fuori". Comunque sia, le polemiche sull’accensione dei pagliai infuriano sui social network e continueranno in paese per molto tempo, un aspetto che caratterizza constantemente questa manifestazione plurisecolare.

La festa è andata oltre i falò. Il derby dei fuochi artificiali, che hanno illuminato il cielo di Rocca, ha proposto variopinti spettacoli da entrambe le parti: una sorta di pareggio. Mentre le sfilate si sono diversificate nei gusti, negli stili e nei personaggi. In una piazza Garibaldi strapiena di oltre 5mila persone (4mila paganti all’ingresso più oltre mille rocchigiani), sono apparsi per primi i carri del Marcato ispirati dal tema ‘Delirio caraibico’: un bellissimo e multicolorato uccello del Paradiso, seguito da un fantastico pesce luna e alghe, animati da centinaia di personaggi in costume. Il tutto in uno stile unico caratterizzato dal gusto artistico e dall’eleganza raffinata del rione Mercato.

Si è poi affacciato dal lato opposto della piazza il rione Borgo, con tutta la forza e l’irruenza creativa dei diavoli e diavolesse scatenati de ‘L’Inferno di Dante’ sui carri e a piedi: il gigantesco drago con ali da pipistrello e gli occhi "di bragia" di Caronte e il serpente a sonagli. Il tutto animato, spiegano gli organizzatori, da "300 personaggi in costume". Il Borgo si è distinto per la priopria consueta energia espressiva, caratterizzata da un pizzico di sana follia. Ieri pomeriggio il bis, dedicato specialmente ai bambini.