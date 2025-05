False fatture in edilizia. Blitz in casa e in azienda, perquisizioni e sequestri

Cinque ore di sopralluogo, con perquisizioni in azienda e nell’abitazione privata di un noto imprenditore forlivese che opera nell’ambito dei servizi per l’edilizia. Alla fine il blitz degli agenti delle fiamme s’è concluso col sequestro di diversi documenti. L’uomo, legale responsabile dell’azienda, è indagato per false fatturazioni. Stando alle ipotesi a cui sono giunti gli inquirenti, l’ammontare dei fittizi resoconti contabili (ai fini di abbassare la cifra degli introiti per poter poi pagare meno tasse) sarebbe di oltre due milioni.

Si tratta del risvolto forlivese di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bologna, che nella giornata di martedì ha concretizzato un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari – con il coordinamento della procura della Repubblica – che ha visti impegnati oltre 100 unità composte da operatori della polizia di Stato e da militari delle fiamme gialle nell’esecuzione di 29 misure cautelari (carcere, domiciliari, obbligo di firma o divieti temporanei di attività) e 40 perquisizioni in alcune province dell’Emilia-Romagna (oltre a Forlì, Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini), della Campania (Caserta e Napoli) e a Mantova, con il contestuale sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro.

I destinatari dei provvedimenti sono coinvolti, a vario titolo, in un’associazione a delinquere composta da soggetti di origine campana e da numerosi imprenditori presenti sul territorio emiliano-romagnolo, dedita all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel settore edilizio per un importo complessivo di circa 24 milioni di euro, nonché al riciclaggio e all’autoriciclaggio degli illeciti proventi conseguiti. (L’imprenditore forlivese, indagato a piede libero, non è accusato di associazione a delinquere). L’indagine era partita per una presunta violazione della normativa legata al Superbonus 110%.