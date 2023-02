Fame di braccia Allarme di Coldiretti: "Nei campi mancano migliaia di lavoratori"

L’agricoltura italiana ha bisogno di almeno centomila lavoratori stagionali per assicurare le campagne di raccolta di frutta e verdura estive. È il grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi da Coldiretti: le temperature miti, infatti, stanno ulteriormente accelerando la maturazione nei campi e rendono più urgente far fronte alla scarsità di manodopera. Una carenza che riguarda in particolare i lavoratori stranieri, il cui contributo è più che mai prezioso per la nostra agricoltura: in Italia almeno un prodotto agricolo su quattro, secondo un dossier commissionato dall’associazione, è raccolto da mani straniere. "Si tratta soprattutto – spiega Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena – di lavoratori dipendenti a tempo determinato, che arrivano dall’estero, attraversano ogni anno il confine per svolgere un lavoro stagionale e successivamente rientrano nel proprio Paese, stabilendo non di rado durature relazioni professionali, oltre che di amicizia, con gli imprenditori agricoli". Coldiretti si rivolge anche ai giovani, invitandoli a portare nei campi entusiasmo e idee nuove. Proprio come hanno fatto i giovani agricoltori premiati, nei giorni scorsi, con gli ‘Oscar Green’, il riconoscimento annuale assegnato dall’associazione agli under 35 capaci di mettere a punto soluzioni che creano occupazione nel settore agricolo, rispettano l’ambiente e garantiscono cibo, servizi ed energia...