Vacanza da brivido in Romagna: famiglia bloccata sul sentiero, salvata dal Soccorso alpino

San Benedetto in Alpe (Forlì Cesena), 2 marzo 2025 - Una famiglia spagnola residente in Germania, in vacanza in Romagna, è stata soccorsa ieri dal Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna lungo il sentiero 409, nel Comune di San Benedetto in Alpe (Forlì Cesena).

I turisti, due adulti e due bambini di 6 e 8 anni, si sono ritrovati bloccati a causa di una grossa frana che ostruiva il percorso, reso inaccessibile da un'ordinanza del Parco e del Comune. La famiglia, probabilmente ignara del divieto a causa della scarsa visibilità della segnaletica e delle difficoltà linguistiche, aveva intrapreso l'escursione percorrendo il sentiero 407 fino alla cascata dell'Acquacheta, per poi deviare sul sentiero 409 per il rientro.

In difficoltà e infreddoliti, i quattro hanno lanciato l'allarme al numero di emergenza 112. La richiesta di aiuto è stata gestita dai Vigili del Fuoco che hanno allertato il 118 e il Soccorso Alpino.

I soccorritori, grazie alla conoscenza di un sentiero secondario, sono riusciti a raggiungere la famiglia e a riportarla a San Benedetto in Alpe in buone condizioni di salute. Sul posto era presente anche l'ambulanza 58 di Rocca per le necessarie verifiche sanitarie.