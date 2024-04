Famiglia e natalità: "Il bene della comunità"

Si tiene oggi alle 18 un evento pubblico promosso dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia dal titolo ‘Famiglia, natalità e difesa della vita: priorità per il bene della comunità’ in sala Randi, con accesso da via delle Torri 13. "L’incontro – spiega Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI, al quale sono affidate le conclusioni dell’incontro – sarà un’interessante opportunità per la comunità forlivese di confrontarsi sul tema del rilancio del ruolo della famiglia e dell’importanza della vita, a partire dal concepimento fino alla morte naturale passando per la promozione della natalità, in drammatico calo negli ultimi anni".

L’evento sarà introdotto e moderato dal consigliere comunale di FdI Fabrizio Ragni. Prima dell’inizio della conferenza ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Gian Luca Zattini, di Emanuela Bassi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, e di Giacomo Cenesi, coordinatore provinciale di Azione Studentesca.

Interverranno Maria Gabriella di Pentima, docente universitaria ed esperta in diritto di famiglia, Cristina Terenzi, presidente della Consulta delle famiglie di Forlì, Alberto Gentili, presidente dell’associazione Famiglie Insieme, Marco Catalano, assessore comunale e membro di FdI, e Andrea Taddeo, presidente del Centro di Aiuto alla Vita.

Matteo Bondi