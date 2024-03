Famigliari e caregivers diventano protagonisti. Generosa donazione di un privato ad Ail

Generosa donazione del commercialista forlivese Stefano Biordi a favore della sezione di Forlì-Cesena dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

Nelle settimane scorse l’Ail di Forlì-Cesena è stata coinvolta con Irst di Meldola in un progetto finanziato da un programma di ricerca europeo, il cui direttore internazionale è Giovanni Martinelli, direttore scientifico di Irst. Il piano ha tra gli obiettivi quello di coinvolgere i pazienti in uno studio clinico prospettico per la gestione della malattia, coinvolgendo famigliari e caregivers, attraverso colloqui diretti anche nella sede dell’Ail di Forlì in viale Roma.

La donazione del commercialista Biordi rientra in questo progetto di studio e ricerca.