Famiglie al museo. Tutte le visite sold out

L’iniziativa ‘Natale in famiglia anche al museo’, promossa dall’assessorato alla Cultura, si è conclusa con il tutto esaurito. Le sei visite guidate condotte da Serena Togni che si sono tenuta il 26, 27 e 28 dicembre presso il museo civico di San Domenico hanno riscosso un grande successo, tant’è che tutti i 180 posti a disposizione sono stati prenotati in tempi record.

"Il forte interesse che ha riscosso l’iniziativa – afferma Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla Cultura – testimonia il desiderio delle famiglie di scoprire il patrimonio artistico locale e di vivere esperienze educative e ricreative di qualità. Abbiamo pensato a questa proposta proprio durante le vacanze natalizie, quando le famiglie hanno più tempo per stare insieme".

Bongiorno aggiunge che "la scoperta dell’arte, di cui è tanto ricca la nostra amata Forlì, è lo strumento principe per appassionare i bambini alla bellezza e alla storia della città. E’ uno dei migliori investimenti che si possa fare per il futuro, favorendo così la formazione di una cittadinanza sempre più consapevole e attenta al bene di Forlì. E allo stesso tempo, la visita al museo si rivela interessante anche per i genitori. Continueremo su questa strada: rendere le istituzioni culturali sempre più spazi aperti di aggregazione e condivisione della bellezza, per tutti".