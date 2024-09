Famiglie in centro. Due serate per i piccoli. Sport, musica e giochi: "Ripensiamo i mercoledì"

Forlì si prepara a un’importante novità: per la prima volta, le ultime due serate dei tradizionali ‘Mercoledì del cuore’ saranno dedicate alle famiglie, segnando un cambiamento nel format degli eventi estivi. La rassegna, un appuntamento fisso da oltre vent’anni, ha sempre attratto un pubblico giovane, prevalentemente composto da adolescenti. Vincenzo Bongiorno, vicesindaco e assessore con delega alla cultura e al centro storico sta apportando le prime modifiche alla manifestazione dopo molto tempo.

Bongiorno, con questi eventi il Comune punta a un target più specifico, perchè?

"Abbiamo deciso di introdurre una variante per gli appuntamenti di questa sera e dell’11 settembre dedicandoli interamente alle famiglie. Questo nuovo format nasce dall’esigenza di rinnovare e ripensare le iniziative del centro, coinvolgendo diverse fasce d’età. La formula tradizionale dei ‘Mercoledì del cuore’ ha svolto un ruolo importante per la città, fornendo momenti di socialità e di promozione del commercio. Questa è un’opportunità per genitori e bambini di ritrovarsi dopo l’estate, prima dell’inizio della scuola, in uno spazio sicuro e accogliente come il nostro centro storico".

La rassegna, negli ultimi anni, era apprezzata soprattutto dai giovanissimi, era necessario dare più contenuto all’evento?

"I ’Mercoledì del cuore’ sono stati un’ottima proposta per i nostri ragazzi: hanno potuto fruire degli spazi della città senza doversi spostare in altri luoghi più lontani. Sono convinto che la cultura debba andare di pari passo con il centro storico perchè permette di godere del nostro patrimonio artistico ed è un mezzo di lotta al degrado".

Questo cambio di rotta verso una nuova platea di pubblico è stata condivisa?

"Questi eventi hanno fatto un onorato servizio, ma lo schema attuale è stato messo in piedi molto tempo fa, ed è arrivato il momento di interrogarci su come renderli più attrattivi e coinvolgenti. Abbiamo già iniziato un dialogo con le associazioni di categoria dei commercianti e con i cittadini organizzati per capire in che direzione muoverci. È un lavoro che facciamo coinvolgendo tutti gli attori interessati".

Come si riflettono queste modifiche sull’organizzazione degli spazi?

"La scelta del mercoledì è nata per non interferire con il regolare svolgimento del mercato cittadino: il martedì e il giovedì sono giornate ‘cuscinetto’ per poter allestire o disallestire eventuali strutture. Inoltre, fino a oggi, gran parte degli eventi si concentrava attorno a piazza Saffi, vogliamo, invece, estendere le iniziative ad altre zone del centro, coinvolgendole in un progetto più ampio. Ci siamo già mossi in questa direzione con gli eventi organizzati nel sagrato della chiesa del Carmine. Intendiamo replicare questo modello in altre zone".

Se cambia il format della manifestazione sarà necessario rivedere il marchio ’Mercoledì del cuore’?

"Non escludo che cambieremo anche il nome della rassegna. Dopo vent’anni, il brand potrebbe assumere una nuova veste. Se questo esperimento di due serate dedicate alle famiglie dovesse riscuotere successo, potrebbe diventare un appuntamento fisso".

Valentina Paiano