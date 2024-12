Family, ecco ’Le Nid’: lo stupore dell’inatteso

Su il sipario, domani alle 11 al Teatro Diego Fabbri di Forlì, per la Stagione Family 2024/25 organizzata da Accademia Perduta / Romagna Teatri in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna forlivese.

Andrà in scena lo spettacolo ‘Le Nid (Il Nido)’ con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti della compagnia Progetto G.G. che interagiranno con pupazzi di Ilaria Comisso e musiche originali di Pier Giorgio Storti. Una produzione di Accademia Perduta / Romagna Teatri.

All’inizio della storia, c’è una casa bianca, un posto stabile e sicuro. Ma un giorno arriva chi non si aspetta, arriva un ’altro’ fuori dagli schemi, che destabilizza, che toglie certezze, ma che è anche novità e magia. Perché il nuovo arrivato porta con sé un dono: uno strano uovo. Da custodire, da curare, da proteggere, da aspettare. Insieme. Il tempo passa, scandito dalle stagioni. L’incontro tra due mondi e modi diversi diventa piano piano occasione di scoperta e di scambio. E nello scambio si può insegnare e anche imparare. Crescere, rinnovarsi e stupirsi, della vita nuova e magica che arriva. La storia prende vita oltre le parole, nel linguaggio universale del corpo, della musica e della danza.

Musiche originali evocano giorni che passano, ninne nanne che addormentano, pericoli che arrivano, gusci che si rompono, meraviglie che stupiscono. E poco importa se dall’uovo non uscirà un delicato e piccolo uccellino, ma un drago sgraziato e grandissimo dagli occhi oro. L’inatteso non farà paura: insegnerà a crescere, a cambiare a prepararsi al mondo nuovo. Ingresso gratuito. Il teatro aprirà alle 10. Info: 0543.26355.