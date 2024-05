"Fangacci, no al divieto di sosta per i camper"

L’Associazione nazionale coordinamento camperisti italiani (Ancci) con sede a Firenze sollecita il Parco nazionale a rimuovere i segnali di divieto di sosta agli autocaravan installati nel parcheggio dell’area protetta tosco-romagnola ai Fangacci di Campigna. Per la presidente Isabella Cocolo il regolamento del Parco datato 13 febbraio 2001 è illegittimo in quanto "non può disciplinare la circolazione stradale trattandosi di materia riservata all’ente proprietario della strada, in conformità al codice della strada e al relativo regolamento e alle direttive del ministero delle infrastrutture e dei trasporti". "Tali divieti risultano lesivi del diritto alla circolazione degli utenti in autocaravan – continua la nota – e non conformi alle disposizioni del codice della strada, dei decreti e delle direttive ministeriali in materia in quanto gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli".

Facendo riferimento a diverse sentenze della giurisprudenza amministrativa che ha più volte annullato provvedimenti istitutivi di limitazioni alla circolazione degli autocaravan, "il portatore di disabilità o la famiglia che viaggia in autocaravan – continua la nota – e vuole sostare (e non campeggiare) nel Parco, non lo può fare contrariamente al turista che arriva, a esempio, in autovettura". L’associazione nazionale dei camperisti ribadisce, in conclusione, la richiesta di rimozione dei divieti in particolare in località Fangacci.

Ma cosa prevede nello specifico il regolamento del Parco che disciplina la sosta con camper e roulotte? "La sosta diurna (dall’alba a un’ora dopo il tramonto) se effettuata in aree adiacenti a viabilità di uso pubblico e in conformità alle norme del Codice della Strada è consentita in tutto il territorio del Parco nazionale. La sosta notturna (da un’ora dopo il tramonto fino all’alba) di camper e veicoli abitativi, purché muniti di autonomi servizi igienici con raccolta degli scarichi, è consentita, oltre che nei campeggi autorizzati, se effettuata in conformità alle norme del Codice della Strada per non più di 72 ore, in aree adiacenti a viabilità di uso pubblico appositamente attrezzate e segnalate d’intesa tra Ente Parco e Comuni competenti".

Le aree nel Parco, con un numero definito di piazzole, sono: Campigna – centro abitato; Fangacci nel Comune di Santa Sofia; località Capanno – Badia Prataglia nel Comune di Poppi; parcheggio in località Passo della Calla (Comune di Stia) oltre alle aree urbanizzate (centri abitati, frazioni) nella zona 3 del Parco. "Polemiche a parte – dice la sua un operatore turistico di Campigna – è ora di far pagare la sosta sia ai camper che alle auto come accade ormai in tutta Italia".

Oscar Bandini