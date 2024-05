Fango in barattolo: opera d’arte: "Dono al Comune come monito"

I loro alter ego sono due paperi di pezza alluvionati, chiamati ‘Ten bòta’ e ‘Speranza’: è in loro compagnia che, nei prossimi giorni, allo scoccare di un anno dall’alluvione, i vivaisti forlivesi Marina Bergamaschi e Stefano Silvestroni si presenteranno alla sede del Comune, in piazza Saffi. L’idea è donare un barattolo della loro creazione, ‘Fango artista’, alle istituzioni, "per ricordare quanto è avvenuto e tenere alta l’attenzione su quanto resta ancora da fare – hanno dichiarato –. Chiederemo che l’opera sia conservata nelle collezioni civiche, affinché sia mantenuta memoria delle vicende drammatiche che hanno interessato la nostra città". Ma facciamo un passo indietro e torniamo alle origini dell’invenzione, che si ispira all’opera provocatoria di Piero Manzoni (ribattezzata, nel 1961, ‘Merda d’artista’) e ha suscitato, nei mesi scorsi, anche la curiosità dei media internazionali e di riviste specializzate d’arte contemporanea. Dopo l’alluvione, i terreni limitrofi al vivaio che Bergamaschi e Silvestroni gestiscono, in viale Bologna, sono sommersi dal fango: i due decidono, allora, di chiudere in barattolo quella poltiglia disidratata. Creano, così, cento barattoli, numerati e con l’etichetta ‘Alluvione Romagna. Fango artista’, tradotta in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco). "Il fango diventa ‘artista’ – spiegarono – perché responsabile del processo che ha rimodellato (e in alcuni casi cancellato) porzioni di territorio, edifici, oggetti lungo il suo percorso". Gran parte dei barattoli – ciascuno contiene 400 grammi di fango – è già stata acquistata da tre galleristi, in occasione di una fiera d’arte a Karlsruhe, in Germania; altri sono stati venduti per beneficenza. "Chi ci conosce sa che, da 10 anni, siamo impegnati in un progetto culturale, sociale e creativo insieme ai nostri paperi di pezza, con i quali desideriamo donare un sorriso e un attimo di leggerezza". A un anno dall’alluvione, la donazione al Comune rappresenta un invito a riflettere.

Maddalena De Franchis