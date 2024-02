Fantasmi del passato a scuola: "All’Artistico una bandiera Br. Fatto grave e inquietante"

Una bandiera rossa con la stella a cinque punte cerchiata in giallo. Un oscuro fantasma del passato confermata dalla dicitura a caretteri cubitali: ’Brigate rosse’. Il baluardo è tenuto in mano da un ragazzo, all’ingresso del liceo artistico di Forlì. "Una profanazione della scuola da parte di estremisti che sventolano simboli di morte", è la condanna di Nicholas Pellegrini, coordinatore della Gioventù nazionale Forlì-Cesena. Secondo quanto riporta Pellegrini (che ha diffuso la foto), l’episodio è di lunedì.

"Si tratta di un atto crudele visto che proprio a Forlì le Br hanno compiuto uno dei loro crimini più vigliacchi, l’omicidio di Roberto Ruffilli" ricorda Giacomo Cenesi, coordinatore di Azione studentesca Forlì-Cesena (sia Gioventù nazionale sia sia Azione studentesca sono vicini a Fratelli d’Italia).

"Un atto inquietante – ribadiscono Pellegrini e Cenesi –, che necessita provvedimenti contro uno sdoganamento di simboli legati a una stagione, quella del terrorismo rosso, che si sperava superata. Certi episodi non vanno assolutamente presi sottogamba. Invitiamo quindi la preside dell’istituto a prendere immediatamente i provvedimenti necessari affinché atti come questi non trovino più spazio nella scuola".