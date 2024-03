Fantella e Montalto tra storia e mistero

Questo pomeriggio alle 17.30, presso il Circolo Aurora, in Corso Garibaldi, per il ciclo di incontri della serie ‘Archeologia in dialogo’, Antonio Curci, Ferruccio Cortesi (Unibo) e Patrizia Tamburini (Le Romagne) terranno una conferenza sulle ricerche archeologiche e storiche in Val Fantella e Montalto, che portano alla luce una lunghissima storia tra vita quotidiana, pratiche funerarie e culti delle acque tra scoperte scientifiche e misteri da svelare. L’incontro sarà introdotto da un approfondimento sul paesaggio rurale dei centri di Montalto, Sant’Eufemia, Fantella e San Zenone, un mondo di saperi, tradizioni, sapori, case di pietra e antichi percorsi. Ingresso libero.