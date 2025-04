Fare impresa con sostenibilità, se ne parla a Casa Artusi

Cna sta procedendo con le assemblee elettive per il rinnovo degli organi dirigenti. In quest’ambito si svolge, oggi pomeriggio alle 17 a Casa Artusi di Forlimpopoli, un incontro per trattare il tema della sostenibilità aziendale focalizzandosi sulla centralità delle persone all’interno delle imprese. L’appuntamento è promosso da Cna Industria e Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena.

"Mettere le persone al centro significa ascoltare, comprendere e agire con responsabilità – commenta Lucia Salaroli, presidente di Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena –, costruendo un futuro in cui il progresso sia misurato non solo dai numeri, ma dalla qualità della vita di ciascuno di noi".

La tavola rotonda, coordinata da Sara Lodi, vedrà gli interventi di Cristiano Boscato, direttore didattico della Bologna Business School, Alfredo Zordan, Temporary Owner e direttore commerciale Zordan; Roberta Ricci, Esperta Esg Cna Forlì-Cesena.

"Oggi ci troviamo di fronte a sfide che richiedono un ripensamento del nostro modo di vivere e lavorare. Con gli interventi e le testimonianze proposte, esploreremo come la sostenibilità possa e debba essere declinata in chiave umana, per dare vita a un modello di sviluppo che coniughi innovazione, crescita economica e benessere sociale – dichiara Matteo Cecchini, presidente di Cna Industria Forlì-Cesena –. In questa nuova era che ci attende, le persone non sono solo beneficiarie della sostenibilità, ma anche le protagoniste del cambiamento".

Matteo Bondi