Fari led al campo sportivo: via al risparmio energetico

Sono stati ultimati i lavori sui fari a torre del campo sportivo ‘Strocchi-Cavazzoni’ di Predappio, con un intervento fondamentale che ha dotato la struttura di un nuovo impianto di illuminazione, più moderno ed efficiente. I vecchi lampioni, con oltre quarant’anni di servizio, sono stati sostituiti con nuovi impianti a led, garantendo un’ottimale illuminazione dell’area di gioco e un risparmio energetico, anche grazie alla possibilità di utilizzarli al 50% della loro potenza. I lavori sono stati realizzati dalla ditta DF elettrotecnica di Forlì, su progetto del tecnico Davide Ulivi, per un costo complessivo di circa 80.000 euro, finanziato per il 60% dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell’ambito del Bando Distretto 22/23, e per circa 30.000 euro con risorse comunali. Commenta il sindaco Roberto Canali: "Dopo essere intervenuti sul campo sportivo di Fiumana, siamo davvero soddisfatti di aver completato i lavori anche su quello di Predappio. L’efficientamento energetico è un obiettivo che ci siamo posti come amministrazione comunale, e il nuovo impianto consentirà un notevole risparmio sui costi dell’energia e un utilizzo ottimale anche nelle ore serali".

Aggiunge l’assessore allo sport e maratoneta, Lorenzo Lotti : "Attraverso strutture adeguate a basso impatto ambientale, vogliamo facilitare l’impegno di chi si occupa della promozione delle attività sportive e lo sviluppo di un polo di aggregazione per i giovani, in considerazione del fatto che la pratica sportiva ha una grande valenza educativa, oltreché di benessere psico-fisico della persona e insegna la determinazione verso gli obiettivi, l’impegno e la collaborazione con l’altro: elementi fondamentali per una crescita sana dei ragazzi e di tutti i cittadini che praticheranno sport".

Quinto Cappelli