"I farmaci anti influenzali sono introvabili a Forlì"

Forlì, 12 gennaio 2023 – Non c’è disponibilità. Inutile peregrinare tra le farmacie. Sono diverse le medicine che in questo periodo mancano all’appello anche nella nostra città. Una tempesta perfetta: così Federfarma Forlì-Cesena, la federazione dei titolari di farmacie, inquadra la congiuntura che mette in crisi la disponibilità di farmaci nella nostra zona, come comunque in tante altre regioni italiane e non solo.

Una farmacista intenta a servire un cliente

«La carenza del principio attivo di molti farmaci – spiega il dottor Alberto Lattuneddu, segretario regionale e presidente provinciale di Federfama Forlì-Cesena oltre che titolare della farmacia Malpezzi in via Costa a Forlì – si associa alla difficoltà di reperire carta e plastica per le confezioni, bustine, blister, scatole, fiale, in parte derivate dai mercati asiatici. Inoltre in Italia il prezzo del farmaco è calmierato dallo Stato, mentre in alcuni Paesi ha subito aumenti fino al 40 per cento e ciò comporta che le industrie farmaceutiche privilegino i canali più remunerativi. La crisi economica inoltre ha causato la chiusura di numerose aziende contoterziste con l’inevitabile ripercussione sulle quantità delle produzioni".

Ma c’è dell’altro. "Incide anche la dimensione della farmacia – aggiunge infatti Lattuneddu – che consente maggiore possibilità di accesso a più fornitori solo se è maggiormente strutturata. Inoltre la crisi energetica ha fatto lievitare i costi delle consegne quotidiane, che gravano di meno su forniture cospicue che tuttavia non tutte le farmacie possono permettersi". "La carenza di alcuni farmaci, inoltre – continua Lattuneddu – si era già manifestata durante il periodo estivo. Si tratta dei farmaci utilizzati contro il Covid e oggi necessari anche per contrastare influenza e bronchioliti, tutti presenti in una concentrazione mai vista".

Maria Laura Cagli, direttrice dell’omonima farmacia di via Decio Raggi, conferma la "situazione di difficoltà per la mancata disponibilità di una serie di prodotti", sostenendo comunque di riuscire almeno a "prendere sempre in carico il cliente e la sua patologia con prodotti alternativi, a volte anche con quelli naturali".

La farmacista forlivese afferma che, nell’ambito del suo presidio, il problema è presente "almeno dai primi giorni di dicembre" ed è all’ordine del giorno, in particolare, "per l’Augmentin antibiotico in compresse" e per alcuni "prodotti per aerosol", come ad esempio "Fluibron e Clenil", ma anche "per il Brufen e i suoi equivalenti", sebbene in quest’ultimo caso la situazione sia "progressivamente migliorata".